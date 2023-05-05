***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarKEREM AKMANSOY 01.03.2023 08/01/2018 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Finansal Analiz Uzmanı 01/05/2019 Yapı Kredi Portföy Emeklilik Fonları Portföy Yönetmeni 01/02/2023 Yapı Kredi Portföy Emeklilik Fonları Portföy Yöneticisi 01/03/2023 Yapı Kredi Portföy Hisse Senedi, Kıymetli Madenler ve GSYF Portföy Yöneticisi 5 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSIFERZAN PEYK 01.03.2023 01/01/2018 Yapı Kredi Portföy Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi Alternatif Yatırım Ürünleri Grup Müdürü 01/03/2023 Yapı Kredi Portföy Hisse Senedi, Kıymetli Madenler ve GSYF Kıymetli Madenler Fonları Grup Müdürü 22 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147310BIST