***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarBAŞAR ERAKSOY 01.03.2023 01/08/2015 Yapı Kredi Portföy Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi 01/05/2019 Yapı Kredi Portföy Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi Alternatif Yatırım Ürünleri Müdürü 01/02/2022 Yapı Kredi Portföy Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi Alternatif Yatırım Ürünleri Bölüm Müdürü 01/03/2023 Yapı Kredi Portföy Hisse Senedi, Kıymetli Madenler ve GSYF Yurtdışı Hisse Senetleri Fonları Bölüm Müdürü 12 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI VE SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSIKEREM BAYKAL 01.03.2023 01/02/2019 Yapı Kredi Portföy Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi YFÖPY Hisse Senedi Fonları Bölüm Müdürü 01/01/2021 Yapı Kredi Portföy Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi YFÖPY Hisse Senedi Fonları Grup Müdürü 01/03/2023 Yapı Kredi Portföy Hisse Senedi, Kıymetli Madenler ve GSYF Yurtdışı Hisse Senetleri ve GSYF Grup Müdürü 13 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI, SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI VE KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147311BIST