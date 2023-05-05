***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarŞULE YILDIRIM 01.03.2023 15/02/2021 Yapı Kredi Portföy Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi Yönetici Aday 15/06/2021 Yapı Kredi Portföy Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi Portföy Yönetmeni 01/03/2023 Yapı Kredi Portföy Hisse Senedi, Kıymetli Madenler ve GSYF Portföy Yönetmeni 2 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI VE SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSITALHA ÖZNARİN 01.03.2023 01/09/2021 Yapı Kredi Portföy EmeklilikFonları Portföy Yöneticisi 01/03/2023 Yapı Kredi Portföy Hisse Senedi, Kıymetli Madenler ve GSYF Portföy Yöneticisi 6 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI VE SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSIFAZLI TAŞKENT 01.03.2023 01/02/2018 Yapı Kredi Portföy Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü 01/09/2018 Yapı Kredi Portföy Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi Alternatif Yatırım Ürünleri Bölüm Müdürü 01/01/2021 Yapı Kredi Portföy Emeklilik Fonları EF Hisse Senedi Fonları BölümMüdürü 01/05/2021 Yapı Kredi Portföy Emeklilik Fonları EF Hisse Senedi Fonları Grup Müdürü 01/03/2023 Yapı Kredi Portföy Hisse Senedi, Kıymetli Madenler ve GSYF Yurtiçi Hisse Senetleri Fonları Grup Müdürü 16 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI VE SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147319BIST