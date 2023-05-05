***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarTALHA ÖZNARİN 01.03.2023 01/09/2021 Yapı Kredi Portföy EmeklilikFonları Portföy Yöneticisi 01/03/2023 Yapı Kredi Portföy Hisse Senedi, Kıymetli Madenler ve GSYF Portföy Yöneticisi 6 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI VE SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSICANBERK ÖZTAYŞİ 01.03.2023 12/07/2016 Yapı Kredi Portföy Yatırım,Kantitatif Analiz ve Araştırma Analist 01/02/2019 Yapı Kredi Portföy Yatırım,Kantitatif Analiz ve Araştırma Analist 01/03/2020 Yapı Kredi Portföy Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi Portföy Yönetmeni 01/08/2021 Yapı Kredi Portföy Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi 01/03/2023 Yapı Kredi Portföy Hisse Senedi, Kıymetli Madenler ve GSYF Portföy Yöneticisi 7 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI VE SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSIŞULE YILDIRIM 01.03.2023 15/02/2021 Yapı Kredi Portföy Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi Yönetici Aday 15/06/2021 Yapı Kredi Portföy Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi Portföy Yönetmeni 01/03/2023 Yapı Kredi Portföy Hisse Senedi, Kıymetli Madenler ve GSYF Portföy Yönetmeni 2 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI VE SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147375BIST