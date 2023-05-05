***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.05.2023 16:00
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
SELÇUK YİLMAZ 01.03.2023 01/11/2017 Yapı Kredi Portföy Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü 01/01/2021 Yapı Kredi Portföy Emeklilik Fonları EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü 01/03/2023 Yapı Kredi Portföy SGMK, ÖPY ve Stratejik Alokasyon Yurtdışı Borçlanma Araçları Fonları Grup Müdürü 8 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
GÜZİDE COŞAR CERİT 01.03.2023 01/11/2017 Yapı Kredi Portföy Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü 01/03/2023 Yapı Kredi Portföy SGMK, ÖPY ve Stratejik Alokasyon Yurtdışı Borçlanma Araçları Fonları Bölüm Müdürü 15 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147376
BIST
17:374.390
En Yüksek
|Değişim
|: -2,11%
|| -94,42
|Açılış
|: 4.481
|
|Önceki Kapanış
|: 4.484
|
4.496
En Düşük
4.378
17:3719,4982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0293
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,5082
En Düşük
19,3665
17:3721,4794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0164
|Açılış
|: 22,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3700
|
21,5604
En Düşük
21,3927
17:371.258,92
En Yüksek
|Değişim
|: -2,03%
|| -26,02
|Açılış
|: 1.258,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284,94
|
1.286,76
En Düşük
1.253,38
BIST En Aktif Hisseler17:37
|HURGZ
|4,40
|10.039.190
|% 10,00
|
|DAGHL
|11,06
|11.531.256
|% 9,94
|
|AVHOL
|23,70
|158.241.187
|% 9,93
|
|SELVA
|9,43
|104.367.779
|% 9,78
|
|MAKIM
|21,84
|22.907.246
|% 9,64
|
|PAMEL
|145,80
|74.080.618
|% -10,00
|
|ALFAS
|291,80
|795.416.880
|% -9,99
|
|EUPWR
|70,00
|2.323.669.636
|% -9,97
|
|GRTRK
|28,02
|944.573.362
|% -9,96
|
|GESAN
|50,35
|744.654.344
|% -9,93
|
|ASTOR
|45,42
|2.972.896.272
|% 0,49
|
|EUPWR
|70,00
|2.323.669.636
|% -9,97
|
|THYAO
|124,90
|2.090.705.486
|% -2,19
|
|KOZAL
|16,22
|1.733.708.307
|% -2,87
|
|GUBRF
|219,00
|1.639.598.948
|% 3,40
|
|EKGYO
|5,29
|774.074.881
|% -3,47
|
|KOZAL
|16,22
|1.733.708.307
|% -2,87
|
|ISCTR
|10,62
|918.930.715
|% -0,28
|
|YKBNK
|9,16
|676.923.751
|% -1,93
|
|ASTOR
|45,42
|2.972.896.272
|% 0,49
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4934
|19,4982
|% 0,15
|
|Euro
|21,4678
|21,4794
|% 0,08
|
|Sterlin
|24,5061
|24,6290
|% 0,31
|
|Frank
|21,7305
|21,8614
|% -0,83
|
|Riyal
|5,1838
|5,2098
|% 0,06
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.009
|2.009
|-40,98
|
|Altın Gr.
|1.259
|1.259
|-26,18
|
|Cumhuriyet
|9.168
|9.306
|-25,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.512
|4.625
|-4,00
|
|Çeyrek
|2.235
|2.306
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,40
|-0,66
|
|Gümüş Gr.
|15,90
|15,92
|-0,41
|
|B. Petrol
|75,28
|75,28
|2,78
|
Seans Raporu
17:37
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