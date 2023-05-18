***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Satış Başlangıç Tarihi 15.06.2023ISIN Kodu TRYYAPO00758Değerleme Kuruluşları BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa) YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Tasfiye Tarihi 15.06.2033Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgilerİlk 36 ay boyunca yılda iki kez Alım Talimatı İhbar Dönemi (Saat 09:00 ? 13:30) i. 15 Mayıs-31 Mayıs ii. 15 Kasım-30 Kasım arası Alım Talimatı Gerçekleşme Tarihi i. 31 Mayıs'ı takip eden ilk iş günü ii. 30 Kasım ı takip eden ilk iş günü Katılma paylarının satışı Kurucu ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. tarafından yapılacaktır. 500000 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı hesabında yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırılır. Şu kadarki işgünlerinde saat 13:30?a kadar girilen alım taleplerinin nemalandırılması aynı gün, saat 13:30?dan sonra girilen talepler için nemalandırma ise takip eden iş günü başlar. Katılma payına ilişkin asgari işlem limiti 500.000 TL?dir. Fon?un paylarının satışa sunulduğu ilk takvim yılında geçerli olmak üzere, 01 Haziran-30 Haziran içerisinde de herhangi bir işgünü yatırımcılar katılma payı alım talimatı verebilirler. Katılma payları sadece Fon süresinin sonunda Fon?a iade edilebilir. Bunun dışında kalan sürelerde katılma payları Fon?a iade edilemez. Katılma paylarının nitelikli yatırımcılar arasında devri mümkündür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152529BIST