***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.05.2023 21:15
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Satış Başlangıç Tarihi 15.06.2023
ISIN Kodu TRYYAPO00758
Değerleme Kuruluşları BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa) YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Tasfiye Tarihi 15.06.2033
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
İlk 36 ay boyunca yılda iki kez Alım Talimatı İhbar Dönemi (Saat 09:00 ? 13:30) i. 15 Mayıs-31 Mayıs ii. 15 Kasım-30 Kasım arası Alım Talimatı Gerçekleşme Tarihi i. 31 Mayıs'ı takip eden ilk iş günü ii. 30 Kasım ı takip eden ilk iş günü Katılma paylarının satışı Kurucu ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. tarafından yapılacaktır. 500000 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı hesabında yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırılır. Şu kadarki işgünlerinde saat 13:30?a kadar girilen alım taleplerinin nemalandırılması aynı gün, saat 13:30?dan sonra girilen talepler için nemalandırma ise takip eden iş günü başlar. Katılma payına ilişkin asgari işlem limiti 500.000 TL?dir. Fon?un paylarının satışa sunulduğu ilk takvim yılında geçerli olmak üzere, 01 Haziran-30 Haziran içerisinde de herhangi bir işgünü yatırımcılar katılma payı alım talimatı verebilirler. Katılma payları sadece Fon süresinin sonunda Fon?a iade edilebilir. Bunun dışında kalan sürelerde katılma payları Fon?a iade edilemez. Katılma paylarının nitelikli yatırımcılar arasında devri mümkündür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152529
BIST
18:054.502
En Yüksek
|Değişim
|: -3,43%
|| -159,95
|Açılış
|: 4.682
|
|Önceki Kapanış
|: 4.662
|
4.700
En Düşük
4.489
18:0519,8022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0453
|Açılış
|: 20,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2800
|
19,8043
En Düşük
19,6437
18:0521,3186
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,1258
|Açılış
|: 22,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,9000
|
21,4540
En Düşük
21,2329
18:051.245,51
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -13,23
|Açılış
|: 1.245,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.258,74
|
1.262,45
En Düşük
1.242,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAMAT
|32,14
|195.701.861
|% 9,99
|
|DOBUR
|35,32
|14.510.255
|% 9,96
|
|PSDTC
|27,86
|17.044.398
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|17.044.398
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|17.044.398
|% 9,94
|
|ALFAS
|318,80
|796.528.395
|% -9,99
|
|AVHOL
|30,58
|466.995.186
|% -9,95
|
|AKYHO
|1,87
|27.621.307
|% -9,66
|
|DGGYO
|25,90
|80.265.652
|% -9,63
|
|GOKNR
|11,45
|211.948.501
|% -8,98
|
|THYAO
|132,60
|5.812.137.864
|% -3,28
|
|ISCTR
|10,78
|2.853.136.630
|% -3,58
|
|KCHOL
|78,00
|2.744.230.546
|% -3,82
|
|ASTOR
|48,80
|2.715.862.876
|% -5,97
|
|AKBNK
|14,98
|2.613.191.341
|% -3,85
|
|EKGYO
|6,07
|1.925.515.627
|% -5,30
|
|ISCTR
|10,78
|2.853.136.630
|% -3,58
|
|YKBNK
|9,10
|2.116.299.169
|% -2,78
|
|AKBNK
|14,98
|2.613.191.341
|% -3,85
|
|DOHOL
|8,43
|1.221.580.241
|% 3,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7964
|19,8020
|% 0,23
|
|Euro
|21,3132
|21,3178
|% -0,59
|
|Sterlin
|24,4791
|24,6019
|% -0,45
|
|Frank
|21,7902
|21,9215
|% -0,49
|
|Riyal
|5,2651
|5,2915
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|-25,39
|
|Altın Gr.
|1.246
|1.246
|-12,90
|
|Cumhuriyet
|9.100
|9.237
|44,00
|
|Tam
|9.052
|9.288
|35,88
|
|Yarım
|4.456
|4.607
|22,00
|
|Çeyrek
|2.221
|2.297
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,49
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|14,93
|14,94
|-0,15
|
|B. Petrol
|75,80
|75,80
|-1,16
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57GESAN
Yüzde -6.77 oranında düşüşle 53.00 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 492, 526 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -165, 89 kaybederek (% -3.22 ) 4, 980
-
17:56XU100
Endeks 4, 520 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 05 altında . İşlem hacmi 50, 215.00 milyon TL de
-
17:56AVHOL
Yüzde -7.60 oranında düşüşle 31.38 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 057, 056 adet işlem
-
17:55KOZAL
Yüzde -6.74 oranında düşüşle 18.14 lira fiyatla işlem gören hissede 84, 226, 428 adet işlem