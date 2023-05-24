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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

24.05.2023 19:46
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi halka açık olmayan, büyüme potansiyeli yüksek, büyüme için kaynağa ihtiyacı olan, çeşitli sektörlerde verimlilik sağlayabilecek yenilikçi hizmet ve ürünler sunan veya sunmayı hedefleyen anonim ve limited şirketlere ortak olmak veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektir. Fon, girişim şirketi niteliğindeki limitet şirketlere de yatırım yapabilir. Yatırım tarihi itibari ile limitet şirket olan girişim şirketlerinin, ilk yatırım tarihini takip eden bir yıl içinde anonim şirkete dönüşüm işlemlerinin tamamlanması zorunludur.
Fon, Kurulun ilgili mevzuatınca belirlenen limitler dahilinde yatırım stratejisine uyan yurtdışında yerleşik girişim şirketlerine yatırım yapabilir.
Fon'un yatırım yapacağı şirketlerin seçiminde şirketin etkin kurumsal yönetim yapısına sahip olması veya bu yapıya ulaşma potansiyelinin olması, şirket yönetim kadrosunun iş ahlakı ve profesyonel karar alma süreçlerine sahip olması, iş süreçlerinin pratikte uygulanabilir olması ve şirketin katma değer yaratma potansiyeline sahip olması, şirketin ölçeklenme imkânı taşıyan ve yenilikçi fikirlere sahip olması, şirketin rekabetçi ve sürdürülebilir ürünler veya hizmetler üretmesi gibi kriterler esas alınır.
Yatırımlardan çıkış stratejileri olarak, borçlanma aracı yatırımlarından itfa veya satış ortak olmak veya şirket kurmak yoluyla yapılan yatırımlardan ise halka arz, kurucu ortağa satış, mevcut ortağa satış, stratejik ortağa satış, finansal yatırımcıya satış veya başka üçüncü tarafa satış gibi yöntemler kullanılacaktır.
Ayrıca Fon portföyünde yer alan girişim sermayesi yatırımlarının yönetiminde Fon İçtüzüğündeki yatırım sınırlamalarına uyulur.


Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
İlk 36 ay boyunca yılda iki kez Alım Talimatı İhbar Dönemi (Saat 09:00 - 13:30). - 15 Mayıs-31 Mayıs - 15 Kasım-30 Kasım arası Alım Talimatı Gerçekleşme Tarihi 31 Mayıs'ı takip eden ilk iş günü 30 Kasım'ı takip eden ilk iş günü Katılma paylarının satışı Kurucu ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. tarafından yapılacaktır. 500000 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı hesabında yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırılır. Şu kadarki işgünlerinde saat 13:30'a kadar girilen alım taleplerinin nemalandırılması aynı gün, saat 13:30'dan sonra girilen talepler için nemalandırma ise takip eden iş günü başlar. Katılma payına ilişkin asgari işlem limiti 500.000 TL'dir. Fon'un paylarının satışa sunulduğu ilk takvim yılında geçerli olmak üzere, 01 Haziran-30 Haziran içerisinde de herhangi bir işgünü yatırımcılar katılma payı alım talimatı verebilirler. Katılma payları sadece Fon süresinin sonunda Fon'a iade edilebilir. Bunun dışında kalan sürelerde katılma payları Fon'a iade edilemez. Katılma paylarının nitelikli yatırımcılar arasında devri mümkündür.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153502


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PSDTC 29,04 13.344.266 % 10,00  
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