***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.06.2023 16:34
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
DEVRAN ŞİMŞEK Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Bölüm Müdürü 02123854846 info@ykportfoy.com.tr
ATİLLA DURNAÖZ Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yönetmen Yrd. 02123854821 info@ykportfoy.com.tr
BURÇİN DALBELER Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yöneticisi 02123854869 info@ykportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159048
BIST
17:595.488
En Düşük
|Değişim
|: 2,37%
|| 127,09
|Açılış
|: 5.398
|
|Önceki Kapanış
|: 5.361
|
5.378
En Yüksek
5.489
17:5923,6780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1075
|Açılış
|: 23,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5300
|
23,6780
En Düşük
23,4435
17:5925,8696
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,3694
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
25,8746
En Düşük
25,3574
17:591.486,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 16,18
|Açılış
|: 1.486,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.470,42
|
1.491,77
En Düşük
1.462,50
BIST En Aktif Hisseler17:57
|AVHOL
|60,50
|78.052.178
|% 10,00
|
|OSTIM
|3,85
|72.283.826
|% 10,00
|
|KLKIM
|53,90
|57.840.060
|% 10,00
|
|CASA
|142,00
|1.303.778
|% 9,99
|
|RODRG
|45,60
|12.971.776
|% 9,99
|
|IHAAS
|152,90
|44.395.624
|% -9,69
|
|AVOD
|3,26
|192.804.632
|% -7,12
|
|PCILT
|26,90
|45.518.373
|% -6,60
|
|AGESA
|34,50
|42.595.861
|% -4,85
|
|KGYO
|43,36
|19.769.787
|% -4,62
|
|PGSUS
|587,50
|1.591.635.509
|% 2,58
|
|EUPWR
|86,15
|1.103.057.342
|% 5,71
|
|ASTOR
|53,00
|998.889.649
|% 0,95
|
|PENTA
|23,86
|907.242.530
|% 5,58
|
|CWENE
|168,50
|845.111.104
|% 1,51
|
|ODAS
|6,55
|391.072.237
|% 3,15
|
|PENTA
|23,86
|907.242.530
|% 5,58
|
|AKFYE
|10,58
|299.894.221
|% 0,00
|
|PSGYO
|7,50
|186.989.326
|% -3,85
|
|CANTE
|25,20
|613.315.242
|% 1,94
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6667
|23,6724
|% 0,43
|
|Euro
|25,8553
|25,8779
|% 1,48
|
|Sterlin
|30,0788
|30,2297
|% 1,15
|
|Frank
|26,3621
|26,5209
|% 1,26
|
|Riyal
|6,2933
|6,3248
|% 0,49
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|9,95
|
|Altın Gr.
|1.488
|1.489
|18,12
|
|Cumhuriyet
|9.776
|9.924
|-78,00
|
|Tam
|9.722
|9.987
|-68,26
|
|Yarım
|4.763
|4.876
|21,00
|
|Çeyrek
|2.381
|2.438
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,65
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|18,10
|18,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|74,28
|74,28
|1,08
|