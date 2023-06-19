***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.06.2023 14:30
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
DEVRAN ŞİMŞEK Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Bölüm Müdürü 02123854846 info@ykportfoy.com.tr
ATİLLA DURNAÖZ Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yönetmen Yrd. 02123854821 info@ykportfoy.com.tr
BURÇİN DALBELER Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yöneticisi 02123854869 info@ykportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159795
BIST
17:035.366
En Düşük
|Değişim
|: -1,99%
|| -109,03
|Açılış
|: 5.485
|
|Önceki Kapanış
|: 5.475
|
5.336
En Yüksek
5.485
17:0323,6103
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0040
|Açılış
|: 23,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5200
|
23,6777
En Düşük
23,4115
17:0325,7695
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0693
|Açılış
|: 25,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,7300
|
25,9286
En Düşük
25,6764
17:031.481,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -4,93
|Açılış
|: 1.480,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,42
|
1.490,96
En Düşük
1.473,65
BIST En Aktif Hisseler17:01
|INGRM
|643,70
|11.502.461
|% 10,00
|
|DOBUR
|41,58
|17.791.094
|% 10,00
|
|FORTE
|17,73
|25.197.043
|% 9,99
|
|KONKA
|38,74
|94.707.770
|% 9,99
|
|AVHOL
|73,20
|51.859.664
|% 9,99
|
|VKFYO
|17,03
|3.619.011
|% -9,99
|
|ISBTR
|48.601,00
|1.135.419
|% -9,82
|
|IHAAS
|125,40
|53.287.124
|% -9,78
|
|OSMEN
|94,50
|49.459.445
|% -6,90
|
|KRVGD
|17,08
|40.230.986
|% -6,67
|
|THYAO
|176,70
|5.570.055.972
|% -2,21
|
|AKBNK
|19,05
|3.512.188.166
|% 0,85
|
|ASTOR
|55,95
|3.040.889.970
|% 3,61
|
|YKBNK
|12,57
|2.858.306.303
|% -1,80
|
|ISCTR
|13,34
|2.137.393.405
|% -0,60
|
|YKBNK
|12,57
|2.858.306.303
|% -1,80
|
|AKBNK
|19,05
|3.512.188.166
|% 0,85
|
|ISCTR
|13,34
|2.137.393.405
|% -0,60
|
|ODAS
|6,79
|874.280.768
|% 4,14
|
|ADESE
|1,46
|181.245.291
|% -1,35
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.951
|-6,61
|
|Altın Gr.
|1.481
|1.481
|-5,20
|
|Cumhuriyet
|9.713
|9.860
|-129,00
|
|Tam
|9.671
|9.930
|-109,64
|
|Yarım
|4.735
|4.827
|-57,00
|
|Çeyrek
|2.367
|2.413
|-29,00
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,98
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|18,18
|18,20
|-0,18
|
|B. Petrol
|76,72
|76,72
|0,11
|