***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.06.2023 14:32
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon genel olarak borçlanma araçlarına ve faize dayalı türev araçlara yatırım yapmakla birlikte geniş bir varlık yelpazaesi içerisinde yatırımlarını yönlendirecektir. bu hedefe erişebilmek için yöneticinin izleyeceği yöntem, piyasa öngörüsü doğrultusunda geliştirilecek olan yönlü(market directional) ve/veya mutlak getirili (non-directional, arbitrage) stratejileridir. Belirli dönemlerde Fon'un performansı, piyasanın genel performasından ayrışabilir. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159797
BIST
17:035.366
En Düşük
|Değişim
|: -1,99%
|| -109,03
|Açılış
|: 5.485
|
|Önceki Kapanış
|: 5.475
|
5.336
En Yüksek
5.485
17:0323,6103
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0040
|Açılış
|: 23,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5200
|
23,6777
En Düşük
23,4115
17:0325,7695
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0693
|Açılış
|: 25,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,7300
|
25,9286
En Düşük
25,6764
17:031.481,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -4,93
|Açılış
|: 1.480,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,42
|
1.490,96
En Düşük
1.473,65
BIST En Aktif Hisseler17:03
|DOBUR
|41,58
|17.811.717
|% 10,00
|
|INGRM
|643,70
|11.512.760
|% 10,00
|
|FORTE
|17,73
|25.287.093
|% 9,99
|
|MACKO
|77,05
|31.980.687
|% 9,99
|
|KONKA
|38,74
|94.756.350
|% 9,99
|
|IHAAS
|125,10
|54.682.516
|% -10,00
|
|VKFYO
|17,03
|3.643.143
|% -9,99
|
|ISBTR
|48.601,00
|1.135.419
|% -9,82
|
|OSMEN
|94,15
|49.782.801
|% -7,24
|
|KRGYO
|18,15
|38.463.866
|% -7,11
|
|THYAO
|176,70
|5.663.446.486
|% -2,21
|
|AKBNK
|19,03
|3.548.104.311
|% 0,74
|
|ASTOR
|55,95
|3.061.560.800
|% 3,61
|
|YKBNK
|12,56
|2.892.875.715
|% -1,88
|
|ISCTR
|13,31
|2.151.022.364
|% -0,82
|
|YKBNK
|12,56
|2.892.875.715
|% -1,88
|
|AKBNK
|19,03
|3.548.104.311
|% 0,74
|
|ISCTR
|13,31
|2.151.022.364
|% -0,82
|
|ODAS
|6,75
|879.501.367
|% 3,53
|
|ZOREN
|2,92
|373.574.548
|% -0,68
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5972
|23,6103
|% -0,02
|
|Euro
|25,7617
|25,7695
|% -0,27
|
|Sterlin
|30,1133
|30,2643
|% -0,22
|
|Frank
|26,2331
|26,3912
|% -0,32
|
|Riyal
|6,2798
|6,3113
|% 0,03
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.952
|-6,21
|
|Altın Gr.
|1.482
|1.482
|-4,54
|
|Cumhuriyet
|9.713
|9.860
|-129,00
|
|Tam
|9.659
|9.917
|-122,41
|
|Yarım
|4.731
|4.824
|-60,00
|
|Çeyrek
|2.365
|2.412
|-30,00
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,96
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|18,16
|18,18
|-0,20
|
|B. Petrol
|76,72
|76,72
|0,11
|