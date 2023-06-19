***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.06.2023 14:33
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon portföyünün tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür. Portföyün ağırlıklı ortalama vadesi sermaye piyasası araçlarının ayrı ayrı ortalama vadeleri dikkate alınarak bulunur. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. 1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159800
BIST
17:045.365
En Düşük
|Değişim
|: -2,01%
|| -110,22
|Açılış
|: 5.485
|
|Önceki Kapanış
|: 5.475
|
5.336
En Yüksek
5.485
17:0423,6103
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0040
|Açılış
|: 23,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5200
|
23,6777
En Düşük
23,4115
17:0425,7695
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0693
|Açılış
|: 25,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,7300
|
25,9286
En Düşük
25,6764
17:041.481,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -4,65
|Açılış
|: 1.481,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,42
|
1.490,96
En Düşük
1.473,65
BIST En Aktif Hisseler17:02
|INGRM
|643,70
|11.502.461
|% 10,00
|
|DOBUR
|41,58
|17.791.094
|% 10,00
|
|FORTE
|17,73
|25.259.630
|% 9,99
|
|KONKA
|38,74
|94.756.350
|% 9,99
|
|MACKO
|77,05
|31.935.612
|% 9,99
|
|VKFYO
|17,03
|3.639.686
|% -9,99
|
|ISBTR
|48.601,00
|1.135.419
|% -9,82
|
|IHAAS
|125,40
|53.983.082
|% -9,78
|
|OSMEN
|94,30
|49.613.560
|% -7,09
|
|EGPRO
|92,85
|67.964.320
|% -6,68
|
|THYAO
|176,80
|5.649.088.358
|% -2,16
|
|AKBNK
|19,04
|3.533.084.470
|% 0,79
|
|ASTOR
|56,00
|3.057.632.386
|% 3,70
|
|YKBNK
|12,58
|2.880.476.190
|% -1,72
|
|ISCTR
|13,32
|2.146.649.944
|% -0,75
|
|YKBNK
|12,58
|2.880.476.190
|% -1,72
|
|AKBNK
|19,04
|3.533.084.470
|% 0,79
|
|ISCTR
|13,32
|2.146.649.944
|% -0,75
|
|ODAS
|6,76
|878.274.298
|% 3,68
|
|ZOREN
|2,92
|372.618.371
|% -0,68
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5996
|23,6104
|% -0,02
|
|Euro
|25,7657
|25,7773
|% -0,24
|
|Sterlin
|30,0965
|30,2474
|% -0,28
|
|Frank
|26,2224
|26,3804
|% -0,36
|
|Riyal
|6,2765
|6,3080
|% -0,03
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.951
|-6,53
|
|Altın Gr.
|1.481
|1.481
|-5,20
|
|Cumhuriyet
|9.713
|9.860
|-129,00
|
|Tam
|9.671
|9.930
|-109,64
|
|Yarım
|4.735
|4.827
|-57,00
|
|Çeyrek
|2.367
|2.413
|-29,00
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,98
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|18,18
|18,19
|-0,19
|
|B. Petrol
|76,72
|76,72
|0,11
|
Seans Raporu
17:02
daha fazla
-
17:17DOKTA
Yüzde -5.09 oranında düşüşle 50.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 022, 501 adet işlem
-
17:16COSMO
Yüzde -5.10 oranında düşüşle 81.90 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 025 adet işlem
-
17:15KLKIM
Yüzde -6.23 oranında düşüşle 52.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 126, 770 adet işlem
-
17:14GEREL
Yüzde -5.61 oranında düşüşle 20.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 040, 434 adet işlem
-
17:13XU100
Endeks 5, 370 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 92 altında . İşlem hacmi 49, 147.00 milyon TL de