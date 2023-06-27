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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

27.06.2023 00:44
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Devran ŞİMŞEK Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Bölüm Müdürü 02123854846 info@ykportfoy.com.tr
ATİLLA DURNAÖZ Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yönetmen Yrd. 02123854821 info@ykportfoy.com.tr
BURÇİN DALBELER Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yöneticisi 02123854869 info@ykportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162559


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MARKA 9,68 26.008.263 % 10,00  
KONKA 45,76 164.035.610 % 10,00  
GARFA 38,28 13.979.630 % 10,00  
BRYAT 1.248,50 324.204.388 % 10,00  
MERIT 40,92 35.191.181 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 25,9637 26,1111 % 0,80  
Euro 28,3307 28,4152 % 0,37  
Sterlin 32,9736 33,1389 % 0,19  
Frank 28,9340 29,1083 % 0,20  
Riyal 6,9189 6,9536 % 0,22  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.924 1.924 0,87  
Altın Gr. 1.609 1.610 3,85  
Cumhuriyet 10.687 10.849 337,00  
Tam 10.626 10.913 346,23  
Yarım 5.136 5.335 11,00  
Çeyrek 2.576 2.668 6,00  
Gümüş.Ons 22,78 22,81 0,01  
Gümüş Gr. 19,06 19,08 0,04  
B. Petrol 74,53 74,53 0,06  
Seans Raporu 18:05
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