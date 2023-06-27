***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
27.06.2023 08:55
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
DEVRAN ŞİMŞEK Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Bölüm Müdürü 02123854648 info@ykportfoy.com.tr
ATİLLA DURNAÖZ Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yönetmen Yrd. 02123854821 info@ykportfoy.com.tr
BURÇİN DALBELER Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yöneticisi 0212 385 48 69 info@ykportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162566
BIST
'
11:005.736
En Düşük
|Değişim
|: 0,05%
|| 2,83
|Açılış
|: 5.725
|
|Önceki Kapanış
|: 5.733
|
5.693
En Yüksek
5.757
11:0025,9756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0718
|Açılış
|: 25,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
26,2046
En Düşük
25,5158
11:0028,4424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1314
|Açılış
|: 28,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,4500
|
28,5679
En Düşük
27,8733
11:001.605,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,49
|Açılış
|: 1.600,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.605,87
|
1.621,63
En Düşük
1.580,29
BIST En Aktif Hisseler10:58
|BRYAT
|1.373,30
|159.030.158
|% 10,00
|
|UFUK
|70,95
|2.523.234
|% 10,00
|
|ACSEL
|78,70
|31.898.853
|% 9,99
|
|MAKTK
|4,74
|83.038.998
|% 9,98
|
|AVHOL
|98,85
|9.740.382
|% 9,96
|
|MACKO
|88,00
|11.178.585
|% -2,60
|
|PENTA
|25,54
|85.203.013
|% -2,52
|
|MAKIM
|27,54
|4.430.039
|% -2,41
|
|EGPRO
|96,70
|14.490.661
|% -2,32
|
|GRSEL
|20,70
|8.655.788
|% -2,17
|
|THYAO
|191,20
|1.644.275.242
|% 0,10
|
|ASTOR
|63,15
|1.433.174.071
|% 4,47
|
|KOZAL
|24,66
|558.642.571
|% -1,60
|
|ISCTR
|14,08
|504.641.470
|% 0,21
|
|TOASO
|251,40
|420.084.337
|% 3,88
|
|ZOREN
|3,41
|212.597.984
|% 5,57
|
|EKGYO
|7,49
|339.181.107
|% 0,54
|
|ISCTR
|14,08
|504.641.470
|% 0,21
|
|YKBNK
|13,05
|401.068.648
|% -0,61
|
|ODAS
|6,99
|160.885.215
|% 2,19
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,9272
|26,0063
|% 0,40
|
|Euro
|28,3708
|28,4457
|% 0,48
|
|Sterlin
|32,7384
|32,9026
|% -0,53
|
|Frank
|28,7183
|28,8913
|% -0,55
|
|Riyal
|6,8520
|6,8863
|% -0,75
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|4,70
|
|Altın Gr.
|1.598
|1.599
|-7,35
|
|Cumhuriyet
|10.687
|10.849
|337,00
|
|Tam
|10.626
|10.913
|346,23
|
|Yarım
|5.123
|5.307
|-17,00
|
|Çeyrek
|2.570
|2.653
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,95
|22,97
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|19,03
|19,05
|0,02
|
|B. Petrol
|74,40
|74,40
|0,05
|