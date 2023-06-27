***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
27.06.2023 08:59
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Devran ŞİMŞEK Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Bölüm Müdürü 02123854846 info@ykportfoy.com.tr
ATİLLA DURNAÖZ Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yönetmen Yrd. 02123854821 info@ykportfoy.com.tr
BURÇİN DALBELER Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yöneticisi 02123854869 info@ykportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162574
BIST
'
11:005.736
En Düşük
|Değişim
|: 0,05%
|| 2,83
|Açılış
|: 5.725
|
|Önceki Kapanış
|: 5.733
|
5.693
En Yüksek
5.757
11:0025,9756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0718
|Açılış
|: 25,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
26,2046
En Düşük
25,5158
11:0028,4424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1314
|Açılış
|: 28,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,4500
|
28,5679
En Düşük
27,8733
11:001.605,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,49
|Açılış
|: 1.600,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.605,87
|
1.621,63
En Düşük
1.580,29
BIST En Aktif Hisseler11:00
|UFUK
|70,95
|2.548.493
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.373,30
|161.059.896
|% 10,00
|
|ACSEL
|78,70
|32.505.237
|% 9,99
|
|MAKTK
|4,74
|89.655.935
|% 9,98
|
|AVHOL
|98,85
|9.740.382
|% 9,96
|
|IMASM
|16,24
|327.294.614
|% -3,04
|
|GRSEL
|20,60
|9.676.318
|% -2,65
|
|MAKIM
|27,50
|4.939.870
|% -2,55
|
|EGPRO
|96,50
|17.412.876
|% -2,53
|
|MACKO
|88,25
|11.769.779
|% -2,32
|
|THYAO
|190,30
|1.835.800.446
|% -0,37
|
|ASTOR
|63,80
|1.531.839.307
|% 5,54
|
|KOZAL
|24,58
|610.505.710
|% -1,92
|
|ISCTR
|14,04
|524.575.475
|% -0,07
|
|TOASO
|250,40
|447.725.274
|% 3,47
|
|ZOREN
|3,39
|225.613.684
|% 4,95
|
|EKGYO
|7,47
|371.305.683
|% 0,27
|
|ISCTR
|14,04
|524.575.475
|% -0,07
|
|YKBNK
|13,04
|416.987.382
|% -0,69
|
|ODAS
|6,96
|183.920.483
|% 1,75
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,9358
|25,9756
|% 0,28
|
|Euro
|28,3770
|28,4424
|% 0,46
|
|Sterlin
|32,8751
|33,0400
|% -0,11
|
|Frank
|28,8348
|29,0085
|% -0,14
|
|Riyal
|6,8825
|6,9170
|% -0,30
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|4,70
|
|Altın Gr.
|1.598
|1.599
|-7,35
|
|Cumhuriyet
|10.687
|10.849
|337,00
|
|Tam
|10.626
|10.913
|346,23
|
|Yarım
|5.123
|5.307
|-17,00
|
|Çeyrek
|2.570
|2.653
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,95
|22,97
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|19,03
|19,05
|0,02
|
|B. Petrol
|74,40
|74,40
|0,05
|
Seans Raporu
11:00
daha fazla
-
11:15AVGYO
Yüzde 5.89 oranında artışla 5.39 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 075, 003 adet işlem
-
11:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TOASO, ODAS, ARCLK
-
11:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 88 kaybederek (% -0.09 ) 5, 162
-
11:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DERIM, VKFYO, MAKTK, AVHOL, BRMEN, ACSEL, GRNYO, BRYAT, UFUK
-
11:14
GARFA, DERIM, MERIT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında