***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.07.2023 15:55
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
DEVRAN ŞİMŞEK Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Bölüm Müdürü 02123854846 info@ykportfoy.com.tr
ATİLLA DURNAÖZ Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yönetmen Yrd. 02123854821 info@ykportfoy.com.tr
BURÇİN DALBELER Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yöneticisi 02123854869 info@ykportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165886
BIST
'
17:556.094
En Düşük
|Değişim
|: 1,50%
|| 89,91
|Açılış
|: 6.026
|
|Önceki Kapanış
|: 6.004
|
5.890
En Yüksek
6.122
17:5526,1095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1482
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1000
|
26,1952
En Düşük
25,9118
17:5528,4223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1140
|Açılış
|: 28,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,5548
En Düşük
28,0552
17:551.610,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,59
|Açılış
|: 1.610,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.610,33
|
1.623,64
En Düşük
1.603,26
BIST En Aktif Hisseler17:53
|SELGD
|8,25
|8.806.069
|% 10,00
|
|YAPRK
|111,10
|133.717.332
|% 10,00
|
|BFREN
|4.548,50
|172.764.093
|% 10,00
|
|RAYSG
|30,80
|79.391.248
|% 10,00
|
|ADEL
|231,10
|163.513.782
|% 10,00
|
|VKFYO
|31,10
|27.661.517
|% -9,96
|
|BRYAT
|1.467,60
|713.256.500
|% -4,39
|
|KLNMA
|12,19
|563.935
|% -4,02
|
|VKING
|34,54
|13.972.854
|% -3,68
|
|BRMEN
|2,29
|522.210
|% -3,38
|
|THYAO
|216,00
|13.914.796.975
|% 3,80
|
|KOZAL
|27,14
|4.128.605.596
|% 0,22
|
|TCELL
|39,52
|4.115.612.047
|% 5,61
|
|ASELS
|59,55
|3.856.686.698
|% 0,00
|
|KCHOL
|109,20
|3.830.937.122
|% 4,00
|
|EKGYO
|7,83
|2.223.384.931
|% 0,64
|
|YKBNK
|13,23
|3.548.428.477
|% -1,34
|
|SKBNK
|2,85
|576.733.146
|% 0,35
|
|ISCTR
|14,22
|2.628.992.171
|% -1,18
|
|VKGYO
|3,16
|595.863.164
|% 3,95
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0880
|26,0961
|% 0,52
|
|Euro
|28,3833
|28,4177
|% 0,39
|
|Sterlin
|33,0614
|33,2272
|% 0,33
|
|Frank
|28,9184
|29,0926
|% 0,19
|
|Riyal
|6,9345
|6,9693
|% 0,34
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.924
|-2,32
|
|Altın Gr.
|1.610
|1.611
|0,31
|
|Cumhuriyet
|10.773
|10.935
|15,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.193
|5.331
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.605
|2.666
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|19,36
|19,38
|0,16
|
|B. Petrol
|76,25
|76,25
|0,00
|
Seans Raporu
17:53
daha fazla
-
17:59YUNSA
Yüzde 6.50 oranında artışla 139.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 229, 240 adet işlem
-
17:58EGPRO
Yüzde 9.87 oranında artışla 116.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 148, 131 adet işlem
-
17:56GRSEL
Yüzde 9.56 oranında artışla 22.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 773, 400 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 6, 095 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 52 üstünde . İşlem hacmi 105, 647.00 milyon TL de
-
17:55TKNSA
Yüzde 6.36 oranında artışla 23.40 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 582, 636 adet işlem