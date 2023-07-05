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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

05.07.2023 17:20
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Devran ŞİMŞEK Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Bölüm Müdürü 02123854846 info@ykportfoy.com.tr
ATİLLA DURNAÖZ Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yönetmen Yrd. 02123854821 info@ykportfoy.com.tr
BURÇİN DALBELER Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yöneticisi 02123854869 info@ykportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165944


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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SELGD 8,25 8.806.069 % 10,00  
YAPRK 111,10 133.717.332 % 10,00  
BFREN 4.548,50 172.764.093 % 10,00  
RAYSG 30,80 79.391.248 % 10,00  
ADEL 231,10 163.513.782 % 10,00  
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17:55 Alış Satış %  
Dolar 26,0839 26,1095 % 0,57  
Euro 28,3830 28,4223 % 0,40  
Sterlin 33,0614 33,2272 % 0,33  
Frank 28,9184 29,0926 % 0,19  
Riyal 6,9345 6,9693 % 0,34  
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17:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.923 1.924 -2,32  
Altın Gr. 1.610 1.611 0,31  
Cumhuriyet 10.773 10.935 15,00  
Tam 10.687 10.976 33,22  
Yarım 5.193 5.331 -1,00  
Çeyrek 2.605 2.666 0,00  
Gümüş.Ons 23,16 23,19 0,20  
Gümüş Gr. 19,36 19,38 0,16  
B. Petrol 76,25 76,25 0,00  
Seans Raporu 17:55
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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