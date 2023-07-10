***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.07.2023 15:25
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak ortaklık paylarına yatırılır. Fon?un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80?i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST?te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon uygulayacağı stratejilerde, yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunma amacıyla, kaldıraç yaratan işlemlerden faydalanabilir. Bunun yanısıra getiriyi desteklemek amacıyla kıymetli maden, yabancı borçlanma aracı ve yabancı şirketlerin ortaklık paylarına ve bunların dahil olduğu endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına yatırım yapabilir. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin devamlı olarak %20?i ve fazlası olamaz. 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168903
BIST
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16:196.278
En Düşük
|Değişim
|: 1,46%
|| 90,56
|Açılış
|: 6.264
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
6.228
En Yüksek
6.290
16:1926,0930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0555
|Açılış
|: 26,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1300
|
26,1785
En Düşük
25,8302
16:1928,6250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0516
|Açılış
|: 28,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6000
|
28,7412
En Düşük
28,2583
16:191.610,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -2,06
|Açılış
|: 1.610,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
|
1.620,73
En Düşük
1.598,68
BIST En Aktif Hisseler16:19
|HKTM
|60,50
|37.808.935
|% 10,00
|
|EUPWR
|114,40
|1.456.694.871
|% 10,00
|
|YESIL
|5,72
|109.858.808
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.553,70
|420.454.158
|% 10,00
|
|TETMT
|323,50
|3.280.937
|% 10,00
|
|IHAAS
|28,08
|193.158.381
|% -6,34
|
|YAPRK
|114,50
|52.863.447
|% -6,15
|
|AVTUR
|4,73
|9.627.461
|% -3,47
|
|ICUGS
|8,21
|19.804.329
|% -3,41
|
|RAYSG
|31,78
|61.142.969
|% -3,29
|
|THYAO
|217,00
|6.517.026.561
|% 0,84
|
|ASTOR
|82,30
|6.162.184.615
|% 0,80
|
|EKGYO
|8,39
|3.600.292.160
|% -0,71
|
|ASELS
|61,50
|3.029.429.974
|% 4,15
|
|EREGL
|39,56
|2.847.574.279
|% 1,44
|
|EKGYO
|8,39
|3.600.292.160
|% -0,71
|
|ZOREN
|3,72
|748.432.916
|% 3,33
|
|PETKM
|16,56
|2.454.405.656
|% 3,95
|
|ADESE
|1,76
|244.433.503
|% 8,64
|
|YKBNK
|13,09
|1.510.855.937
|% 1,00
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0871
|26,0930
|% 0,21
|
|Euro
|28,6030
|28,6250
|% 0,18
|
|Sterlin
|33,2107
|33,3773
|% -0,34
|
|Frank
|29,1727
|29,3484
|% -0,07
|
|Riyal
|6,9354
|6,9702
|% 0,22
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.920
|-5,83
|
|Altın Gr.
|1.606
|1.606
|-6,22
|
|Cumhuriyet
|10.729
|10.891
|-61,00
|
|Tam
|10.381
|10.577
|-89,00
|
|Yarım
|5.191
|5.313
|-44,00
|
|Çeyrek
|2.603
|2.656
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|22,89
|22,92
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|19,08
|19,11
|-0,23
|
|B. Petrol
|77,89
|77,89
|-0,58
|
Seans Raporu
16:19
daha fazla
-
16:34DOAS
Yüzde 6.40 oranında artışla 201.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 177, 913 adet işlem
-
16:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 74 artarak (% 0.90 ) 6, 903
-
16:33
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, ZOREN, PETKM
-
16:33XU100
Endeks 6, 275 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 43 üstünde . İşlem hacmi 80, 129.00 milyon TL de
-
16:33AKSEN
Yüzde 7.31 oranında artışla 37.58 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 392, 101 adet işlem