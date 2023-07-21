***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerKatılma Payı Alım Yurtiçi piyasaların açık olduğu günlerde, saat 16.00'a (yarım günlerde 10.30) kadar verilen katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden iş günü yerine getirilir. Yurtiçi piyasaların açık olduğu günlerde saat 16.00'dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir. Katılma Payı Satım İade talimatının, yurtiçi piyasaların açık olduğu günlerde saat 16.00'a (yarım günlerde 10.30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde, iade talimatının yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 16.00'dan (yarım günlerde 10.30) sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü iş gününde yatırımcılara ödenir. Yurtiçi piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, yurtiçi piyasaların açık olduğu ilk iş günü verilmiş kabul edilir ve ilk iş günü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. Katılma payı satın alınması veya fona iadesi yalnızca Kurucu aracılığıyla yapılır. 1 Katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Kurucu tarafından Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu'nda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Fon'a sadece nitelikli yatırımcılar yatırım yapabilir.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.yapikrediportfoy.com.tr Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amaçlı yurtiçi ve dışında işlem gören döviz, faiz, ortaklık payı, kıymetli madenler, finansal endeksler, sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araçlar (vadeli işlemler ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araçlar, varant ve sertifikalar dahil edilebilir. Fon ileri valörlü borçlanma araçları işlemleri, ileri valörlü kira sertifikası ve ileri valörlü kıymetli maden işlemlerine taraf olabilir. Türev işlemler hem tezgahüstü piyasalar aracılığıyla hem de organize piyasalar aracılığıyla yapılabilecektir. Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amaçlı borsa dışından faize dayalı swap sözleşmeleri, alım yönünde dayanağı faiz swap'ı olan opsiyon (swaption) sözleşmeleri ve diğer swap sözleşmeleri dahil edilebilir.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon, orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamak amacıyla piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı hedefleyen bir yönetim stratejisi izlemektedir. Fon, hem yurtiçi hem de yurtdışı ülkelerde, TL ve dövize endeksli sermaye piyasası araçlarına ve kıymetli madenlere yatırım yapabilir. Fon portföyünün en az %51'i sürekli olarak BIST'te işlem gören ortaklık paylarından oluşacaktır. Fon çeşitlendirilmiş varlık stratejisi ile yönetilecek olup, portföy dağılımı piyasa koşullarına göre dinamik olarak belirlenecektir. TL 4Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.Fonun eşik değeri BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi'dir. 100Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)1 0,0013698 0,5 0,0013698 0,5http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174107BIST