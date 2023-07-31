***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
31.07.2023 14:20
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un yatırım stratejisi yalnızca TL olması koşuluyla fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak yerli ortaklık paylarına yatırılır. Bu ortaklık paylarının seçiminde temettü potansiyeli yüksek görülen şirketlerin belirlenmesine yönelik analizler kullanılır. Fon?un Hisse Yoğun Fon olması sebebiyle fon portföy değerinin en az %80?i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları hariç olmak üzere BIST?te işlem gören ihraççı paylarına yatırılır. Fon ayrıca BIST?te işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyonlar ve varantlara da yatırım yapabilir 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177177
BIST
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17:187.215
En Düşük
|Değişim
|: 2,09%
|| 147,82
|Açılış
|: 7.143
|
|Önceki Kapanış
|: 7.067
|
7.117
En Yüksek
7.257
17:1826,9282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0517
|Açılış
|: 26,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9700
|
27,0282
En Düşük
26,8410
17:1829,7433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1054
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,9501
En Düşük
29,5715
17:181.704,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 11,52
|Açılış
|: 1.704,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.693,14
|
1.708,10
En Düşük
1.689,10
BIST En Aktif Hisseler17:16
|CWENE
|286,10
|702.766.203
|% 10,00
|
|ISDMR
|40,48
|826.797.249
|% 10,00
|
|SMRTG
|64,35
|589.024.701
|% 10,00
|
|HUNER
|11,00
|379.074.476
|% 10,00
|
|INGRM
|1.012,00
|71.972.769
|% 10,00
|
|PCILT
|42,30
|371.153.608
|% -10,00
|
|ITTFH
|4,43
|377.850.631
|% -9,96
|
|OYAYO
|36,52
|13.543.113
|% -9,96
|
|EDIP
|23,68
|3.949.445
|% -9,96
|
|DGGYO
|46,60
|222.815.394
|% -7,54
|
|EREGL
|41,62
|11.412.553.948
|% 8,22
|
|THYAO
|234,30
|7.761.685.971
|% -0,30
|
|ASTOR
|111,40
|6.635.474.065
|% 9,97
|
|YKBNK
|14,09
|6.483.234.597
|% 1,00
|
|KRDMD
|25,48
|5.593.168.580
|% 7,33
|
|EKGYO
|8,78
|4.904.699.370
|% 3,29
|
|YKBNK
|14,09
|6.483.234.597
|% 1,00
|
|ZOREN
|4,31
|1.386.304.453
|% 6,16
|
|EREGL
|41,62
|11.412.553.948
|% 8,22
|
|ISCTR
|15,10
|3.888.510.965
|% 0,33
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9201
|26,9257
|% 0,18
|
|Euro
|29,7443
|29,7528
|% 0,39
|
|Sterlin
|34,5114
|34,6845
|% 0,25
|
|Frank
|30,9013
|31,0875
|% 0,41
|
|Riyal
|7,1556
|7,1915
|% 0,17
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.967
|7,77
|
|Altın Gr.
|1.704
|1.705
|11,62
|
|Cumhuriyet
|11.348
|11.519
|23,00
|
|Tam
|11.081
|11.168
|25,00
|
|Yarım
|5.545
|5.610
|13,00
|
|Çeyrek
|2.772
|2.805
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,81
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|21,41
|21,43
|0,38
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|0,53
|
Seans Raporu
17:16
daha fazla
-
17:30ISMEN
Yüzde 5.80 oranında artışla 22.26 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 613, 574 adet işlem
-
17:29AKMGY
Yüzde 5.55 oranında artışla 131.20 lira fiyatla işlem gören hissede 281, 592 adet işlem
-
17:28XU100
Endeks 7, 208 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 99 üstünde . İşlem hacmi 154, 995.00 milyon TL de
-
17:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 105, 28 artarak (% 1.67 ) 6, 421
-
17:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PAMEL, ATAKP, AYCES, ISGSY, FZLGY, KLRHO, YEOTK, ALFAS, BRLSM, SRVGY