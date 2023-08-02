***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarNursezil Küçük Koçak 2020-..../Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Kurumsal ve Ticari Kredi Tahsis Grup Direktörü, 2020/01-2020/07 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Direktör, Kurumsal/Proje Finansman ve İştirak Kredi Tahsis, 2014-2020 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ticari Kredi Tahsis DirektörüMehmet Kerem Baykal 2021 -..../ Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / YFÖPY Hisse Senedi Fonları Grup Müdürü/ 2019- 2021 /Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / YFÖPY Hisse Senedi Fonları Bölüm Müdürü 2017-2019 / Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / YFÖPY Hisse Senedi Fonları / YFÖPY Hisse Senedi Fonları Müdürü TÜREV ARAÇLAR LİSANSI,SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI ve KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSIMüge Peker 2020-..../Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür, 2014-2020 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Yatırım Fonları ve Özel Portöy Yönetimi Genel Müdür YardımcısıLevent Çakıroğlu 2016-..../Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi CEOPolat Şen 2022-..../Koç Holding A.Ş. CFO, 2015-2022 Arçelik A.Ş. Finansman ve Mali İşler Genel Müdür YardımcısıBarış Alparslan 2019 – .../ Koç Holding Finans Koordinatörü 2011 – 2018 Deutsche Bank Orta ve Doğu Avrupa, İsrail ve Türkiye Yatırım Bankacılığı Direktörü 2010 – 2011 Nomura Türkiye Yatırım Bankacılığı Uzmanı 2007 – 2010 HSBC Türkiye Yatırım Bankacılığı Uzmanıİlker Erden 2021-..../Koç Holding A.Ş. Strateji ve İş Geliştirme Koordinatörü, 2017-2021 Koç Holding A.Ş. Strateji ve İş Geliştirme YöneticisiÖmer Nuri Meserretçioğlu 2017-..../Koç Holding A.Ş. Yatırım ve İş Geliştirme Koordinatörü, 2015-2016 Koç Holding A.Ş. Yatırım KoordinatörüSamir Deliormanlı 2021-...../Koç Holding A.Ş. İnovasyon Yöneticisi, 2014-2021 Koç Holding A.Ş. İnovasyon ve Fikri Haklar YöneticisiAli Cem Soysal 2010-..../Inventram Teknoloji Yatırımları A.Ş. Genel Müdürhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179668BIST