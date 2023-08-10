***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler13:30(yarım günlerde 10.30)'a kadar TEFAS üyesi fon dağıtım kuruluşları 1 Kurucu tarafından yapılacak işlemlerde, alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonunda nemalandırılacaktır. TEFAS ta gerçekleşen işlemlerde nemalandırma için dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı kullanılacaktır. Yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)a kadar verilen alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)dan sonra verilen alım talimatları ise 2 iş günü sonra yerine getirilir. Yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)a kadar verilen satım talimatları talimatın verilmesini takip eden 3 iş günü sonra saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)dan sonra verilen satım talimatları ise 4 iş günü sonra yerine getirilir. Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile emrin gerçekleştirileceği gün arasında yurt dışı piyasaların tatil olması durumunda, satış valörü yurtdışı tatil gün sayısı kadar artar. Yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin ülke tatili olmadığı günler dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183395BIST