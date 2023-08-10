Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

10.08.2023 12:59
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Katılma Payı Alım Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 12.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 12.30'dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı katılma payı satım talimatının yerine getirileceği günün yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, katılma payı satım talimatı yarım günü takip eden iş günü yerine getirilir. hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden iki iş günü sonra yerine getirilir. Katılma Payı Satım Katılma payı bedelleri iade talimatının, yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 12.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının saat 12.30?dan (yarım günlerde 10.30) sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. Emir gerçekleşme iş günlerinin hesaplanmasında İngiltere, Almanya ve Amerika ülkelerinden herhangi birinin tatil olmadığı günler dikkate alınır. Katılma payı alım satım talimatının yerine getirileceği günün yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, katılma payı satım talimatı yarım günü takip eden iş günü yerine getirilir. Katılma paylarının alım satımı kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan OdeaBank A.Ş. tarafından yapılacaktır. Katılma payı alım satım talimatları sadece OdeaBank A.Ş. ayrıcalıklı bankacılık müşterileri ve özel bankacılık müşterileri tarafından verilebilir. 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu'nda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan Özel Fon niteliğindedir. Katılma payı alım talimatları yalnızca OdeaBank A.Ş. Ayrıcalıklı Bankacılık ve Özel Bankacılık müşterileri tarafından Odeabank aracılığıyla verilebilir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183465


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:297.740
Değişim :  1,83% |  138,92
Açılış :  7.652  
Önceki Kapanış :  7.601  
En Düşük
7.647 En Yüksek
7.746
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:29
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORGE 38,50 166.205.411 % 10,00  
GLRYH 11,44 93.164.581 % 10,00  
OYLUM 6,49 12.537.285 % 10,00  
TETMT 895,40 8.231.947 % 10,00  
KENT 248,70 3.482.297 % 10,00  
daha fazla
13:29 Alış Satış %  
Dolar 27,0349 27,0404 % 0,19  
Euro 29,8130 29,8569 % 0,76  
Sterlin 34,4013 34,5738 % 0,47  
Frank 30,8330 31,0188 % 0,56  
Riyal 7,1890 7,2251 % 0,19  
daha fazla
13:29 Alış Satış %  
Altın Ons 1.922 1.922 7,94  
Altın Gr. 1.670 1.670 7,94  
Cumhuriyet 11.380 11.552 -34,00  
Tam 11.131 11.211 -4,00  
Yarım 5.574 5.631 -2,00  
Çeyrek 2.787 2.816 -1,00  
Gümüş.Ons 22,79 22,81 0,14  
Gümüş Gr. 19,82 19,85 0,16  
B. Petrol 87,31 87,31 -0,24  
Seans Raporu 13:29
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru