***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerKatılma Payı Alım Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 12.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 12.30'dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı katılma payı satım talimatının yerine getirileceği günün yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, katılma payı satım talimatı yarım günü takip eden iş günü yerine getirilir. hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden iki iş günü sonra yerine getirilir. Katılma Payı Satım Katılma payı bedelleri iade talimatının, yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 12.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının saat 12.30?dan (yarım günlerde 10.30) sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. Emir gerçekleşme iş günlerinin hesaplanmasında İngiltere, Almanya ve Amerika ülkelerinden herhangi birinin tatil olmadığı günler dikkate alınır. Katılma payı alım satım talimatının yerine getirileceği günün yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, katılma payı satım talimatı yarım günü takip eden iş günü yerine getirilir. Katılma paylarının alım satımı kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan OdeaBank A.Ş. tarafından yapılacaktır. Katılma payı alım satım talimatları sadece OdeaBank A.Ş. ayrıcalıklı bankacılık müşterileri ve özel bankacılık müşterileri tarafından verilebilir. 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu'nda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan Özel Fon niteliğindedir. Katılma payı alım talimatları yalnızca OdeaBank A.Ş. Ayrıcalıklı Bankacılık ve Özel Bankacılık müşterileri tarafından Odeabank aracılığıyla verilebilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183465BIST