***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Hisse SenediFonun Süresi SüresizFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi1 01.09.2023Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı1 YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler13:30 (yarım günlerde 10.30)'a kadar Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu'nda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Bahse konu nemalandırma, sadece kurucu tarafından yapılacak işlemlerde geçerli olup TEFAS'ta gerçekleşen işlemlerde nemalandırma için dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı kullanılacaktır. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde, Saat 13.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verilen alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Saat 13.30 dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Bozum talimatının, saat 13.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, saat 13.30'dan (yarım günlerde 10.30) sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.yapikrediportfoy.com.tr Fon portföyüne riskten koruma ve/veya yatırım amaçlı yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda işlem gören döviz, faiz, ortaklık payı, kıymetli madenler, finansal endeksler, sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araçlar (vadeli işlemler ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri, saklı türev araçlar, varant ve sertifikalar dahil edilebilir. Fon ileri valörlü borçlanma araçları işlemleri, ileri valörlü kira sertifikası ve ileri valörlü kıymetli maden işlemlerine taraf olabilir.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BİST Tüm - 100 Endeksi'nde (XTUMY) yer alan ortaklık paylarına ve bu endeksi takip eden borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırım yapar. BIST Tüm-100 Endeksi BIST Tüm Endeksine dahil olup, BIST 100 Endeksi'nde yer almayan ortaklık paylarından oluşur. BIST 100 Endeksi Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem gören şirketler arasından seçilen 100 ortaklık payından oluşan endekstir. BIST Tüm Endeksi ise Borsa İstanbul Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar'da işlem gören ortaklık paylarının dahil olduğu endekstir. Fon temel analize dayalı olarak, XTUMY endeksinde ön plana çıkan şirketleri konsantre bir biçimde taşıyarak kıstas ölçütü üzerinde getiri elde etmeyi hedeflemektedir. 7Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST TUM-100 Getiri Endeksi (XTUMY) 90BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi 10Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)1 0,00822 3 0,00822 3Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarİSMİ DURMUŞ 26.05.2010 25 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI, SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI ve KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSIFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarCANBERK ÖZTAYŞİ 01.03.2023 12/07/2016 Yapı Kredi Portföy Yatırım,Kantitatif Analiz ve Araştırma Analist 01/02/2019 Yapı Kredi Portföy Yatırım,Kantitatif Analiz ve Araştırma Analist 01/03/2020 Yapı Kredi Portföy Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi Portföy Yönetmeni 01/08/2021 Yapı Kredi Portföy Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi 01/03/2023 Yapı Kredi Portföy Hisse Senedi, Kıymetli Madenler ve GSYF Portföy Yöneticisi 7 Sermaye Piyasası Faalyetleri Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar LisansıTALHA ÖZNARİN 01.03.2023 01/09/2021 Yapı Kredi Portföy EmeklilikFonları Portföy Yöneticisi 01/03/2023 Yapı Kredi Portföy Hisse Senedi, Kıymetli Madenler ve GSYF Portföy Yöneticisi 6 Sermaye Piyasası Faalyetleri Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaYapı Kredi Plaza A Blok Levent Beşiktaş/İSTANBUL 02123854848 info@ykportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaDEVRAN ŞİMŞEK Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Bölüm Müdürü 02123854846 info@ykportfoy.com.trATİLLA DURNAÖZ Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yönetmen Yrd. 02123854821 info@ykportfoy.com.trBURÇİN DALBELER Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yöneticisi 02123854869 info@ykportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184742BIST