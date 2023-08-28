***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.08.2023 15:53
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon yatırım stratejisi olarak, geniş bir varlık yelpazesi içerisinde yatırımlarını yönlendirecektir. Bu hedefe erişebilmek için yöneticinin izleyeceği temel yöntem, piyasa öngörüsü doğrultusunda geliştirilecek olan yönlü (market directional) ve/veya mutlak getirili (non-directional, arbitrage) stratejilerdir. Belirli dönemlerde Fonun performansı, piyasanın genel performansından ayrışabilir.Detaylı bilgiye izahnamenin II. maddesinden ulaşılabilir. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189930
BIST
'
16:407.982
En Düşük
|Değişim
|: 3,44%
|| 265,24
|Açılış
|: 7.837
|
|Önceki Kapanış
|: 7.717
|
7.837
En Yüksek
7.987
16:4026,5673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0338
|Açılış
|: 26,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8500
|
26,5784
En Düşük
26,2691
16:4028,7475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1349
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
28,9892
En Düşük
28,2950
16:401.635,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,92
|Açılış
|: 1.635,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.633,82
|
1.638,34
En Düşük
1.618,57
BIST En Aktif Hisseler16:40
|IZENR
|44,66
|910.736.195
|% 10,00
|
|FZLGY
|23,98
|186.554.450
|% 10,00
|
|ALFAS
|956,20
|720.066.209
|% 10,00
|
|YYLGD
|23,10
|528.291.826
|% 10,00
|
|GOKNR
|30,14
|354.818.822
|% 10,00
|
|KENT
|474,50
|4.673.825
|% -10,00
|
|QNBFL
|306,90
|3.427.137
|% -10,00
|
|ADEL
|549,20
|71.866.115
|% -10,00
|
|KTLEV
|61,95
|1.201.205.225
|% -9,96
|
|TETMT
|1.400,10
|3.412.455
|% -9,67
|
|SISE
|54,85
|10.557.234.728
|% 6,92
|
|THYAO
|253,60
|8.653.743.573
|% 6,55
|
|ISCTR
|20,54
|8.286.345.720
|% 9,96
|
|ASTOR
|136,50
|6.927.430.231
|% 8,85
|
|TUPRS
|142,30
|6.290.795.150
|% 6,59
|
|ISCTR
|20,54
|8.286.345.720
|% 9,96
|
|ZOREN
|4,98
|1.352.148.593
|% 2,26
|
|YKBNK
|17,07
|4.585.457.293
|% 2,71
|
|EKGYO
|8,64
|2.234.813.496
|% 0,00
|
|SKBNK
|4,18
|856.207.823
|% 3,98
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,5594
|26,5673
|% 0,13
|
|Euro
|28,7172
|28,7475
|% 0,47
|
|Sterlin
|33,3340
|33,5011
|% 0,20
|
|Frank
|29,9021
|30,0822
|% 0,02
|
|Riyal
|7,0631
|7,0986
|% 0,17
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|-1,05
|
|Altın Gr.
|1.636
|1.637
|2,74
|
|Cumhuriyet
|11.198
|11.373
|-96,00
|
|Tam
|10.978
|11.061
|-40,00
|
|Yarım
|5.506
|5.552
|-20,00
|
|Çeyrek
|2.744
|2.776
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,08
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|20,63
|20,65
|-0,02
|
|B. Petrol
|83,93
|83,93
|-0,02
|
Seans Raporu
16:40
daha fazla
-
16:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 301, 94 artarak (% 3.65 ) 8, 567
-
16:53
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, YAPRK, IZENR
-
16:53
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SISE, THYAO, ISCTR
-
16:53XU100
Endeks 7, 983 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 45 üstünde . İşlem hacmi 134, 951.00 milyon TL de
-
16:53YYLGD
Yüzde 10.00 oranında artışla 23.10 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 012, 709 adet işlem