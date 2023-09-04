***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.09.2023 09:45
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,002013 0,7346
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191165
BIST
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13:008.198
En Düşük
|Değişim
|: 1,77%
|| 142,36
|Açılış
|: 8.141
|
|Önceki Kapanış
|: 8.056
|
8.126
En Yüksek
8.211
13:0026,7761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0844
|Açılış
|: 26,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7400
|
26,7867
En Düşük
26,5050
13:0028,9284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1227
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
28,9549
En Düşük
28,2072
13:001.671,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 6,06
|Açılış
|: 1.671,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.665,01
|
1.674,44
En Düşük
1.653,59
BIST En Aktif Hisseler12:56
|BRSAN
|919,60
|1.602.525.243
|% 10,00
|
|ANELE
|9,02
|73.552.731
|% 10,00
|
|OFSYM
|93,50
|160.951.647
|% 10,00
|
|KZGYO
|30,36
|3.275.328
|% 10,00
|
|CLEBI
|985,60
|93.224.748
|% 10,00
|
|KENT
|465,00
|2.015.133
|% -8,82
|
|RNPOL
|27,30
|63.197.372
|% -5,14
|
|CUSAN
|23,78
|92.078.282
|% -4,88
|
|COSMO
|127,00
|16.945.288
|% -4,01
|
|OZSUB
|32,10
|34.914.349
|% -4,01
|
|ASTOR
|147,50
|5.082.237.106
|% 4,02
|
|ISCTR
|22,68
|5.040.583.559
|% 6,18
|
|THYAO
|254,30
|3.478.539.733
|% 0,12
|
|IZENR
|63,40
|3.340.877.394
|% 6,73
|
|KOZAL
|30,04
|3.120.424.496
|% 4,60
|
|ISCTR
|22,68
|5.040.583.559
|% 6,18
|
|EKGYO
|8,95
|1.659.979.784
|% 1,24
|
|YKBNK
|16,90
|3.080.485.498
|% 4,97
|
|ZOREN
|4,95
|834.208.685
|% 2,48
|
|SKBNK
|4,39
|560.065.308
|% 2,81
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,6847
|26,8560
|% 0,62
|
|Euro
|28,9202
|28,9266
|% 0,42
|
|Sterlin
|33,7147
|33,8837
|% 0,65
|
|Frank
|30,1639
|30,3456
|% 0,50
|
|Riyal
|7,1171
|7,1528
|% 0,31
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|1,59
|
|Altın Gr.
|1.672
|1.672
|7,17
|
|Cumhuriyet
|11.263
|11.433
|1,00
|
|Tam
|11.026
|11.108
|14,00
|
|Yarım
|5.530
|5.575
|7,00
|
|Çeyrek
|2.756
|2.788
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,13
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|20,76
|20,77
|-0,00
|
|B. Petrol
|88,62
|88,62
|0,07
|