***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.09.2023 10:16
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,002013 0,7347
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191189
BIST
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13:008.198
En Düşük
|Değişim
|: 1,77%
|| 142,36
|Açılış
|: 8.141
|
|Önceki Kapanış
|: 8.056
|
8.126
En Yüksek
8.211
13:0026,7743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0826
|Açılış
|: 26,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7400
|
26,7867
En Düşük
26,5050
13:0028,9278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1221
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
28,9549
En Düşük
28,2072
13:001.671,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 6,11
|Açılış
|: 1.671,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.665,01
|
1.674,44
En Düşük
1.653,59
BIST En Aktif Hisseler12:59
|OFSYM
|93,50
|161.116.020
|% 10,00
|
|KZGYO
|30,36
|3.291.024
|% 10,00
|
|AGHOL
|236,50
|345.616.073
|% 10,00
|
|ANELE
|9,02
|73.593.411
|% 10,00
|
|BRSAN
|919,60
|1.603.011.712
|% 10,00
|
|KENT
|465,00
|2.015.133
|% -8,82
|
|RNPOL
|27,20
|65.126.110
|% -5,49
|
|CUSAN
|23,78
|92.525.754
|% -4,88
|
|OZSUB
|32,08
|36.004.666
|% -4,07
|
|COSMO
|127,00
|18.420.562
|% -4,01
|
|ASTOR
|147,60
|5.090.959.369
|% 4,09
|
|ISCTR
|22,68
|5.074.510.542
|% 6,18
|
|THYAO
|254,30
|3.484.652.878
|% 0,12
|
|IZENR
|63,75
|3.357.006.473
|% 7,32
|
|KOZAL
|30,00
|3.128.793.089
|% 4,46
|
|ISCTR
|22,68
|5.074.510.542
|% 6,18
|
|EKGYO
|8,94
|1.666.918.629
|% 1,13
|
|YKBNK
|16,89
|3.083.652.146
|% 4,91
|
|ZOREN
|4,95
|835.173.259
|% 2,48
|
|SKBNK
|4,40
|561.001.623
|% 3,04
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7700
|26,7755
|% 0,31
|
|Euro
|28,9212
|28,9292
|% 0,43
|
|Sterlin
|33,7136
|33,8827
|% 0,65
|
|Frank
|30,1608
|30,3425
|% 0,49
|
|Riyal
|7,1174
|7,1530
|% 0,32
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|2,23
|
|Altın Gr.
|1.671
|1.671
|6,20
|
|Cumhuriyet
|11.263
|11.433
|1,00
|
|Tam
|11.014
|11.101
|7,00
|
|Yarım
|5.524
|5.572
|4,00
|
|Çeyrek
|2.753
|2.786
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,12
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|20,74
|20,76
|-0,01
|
|B. Petrol
|88,56
|88,56
|0,01
|