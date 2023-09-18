***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.09.2023 15:00
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon genel olarak borçlanma araçlarına ve faize dayalı türev araçlara yatırım yapmakla birlikte geniş bir varlık yelpazaesi içerisinde yatırımlarını yönlendirecektir. bu hedefe erişebilmek için yöneticinin izleyeceği yöntem, piyasa öngörüsü doğrultusunda geliştirilecek olan yönlü(market directional) ve/veya mutlak getirili (non-directional, arbitrage) stratejileridir. Belirli dönemlerde Fon'un performansı, piyasanın genel performasından ayrışabilir. 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195713
BIST
'
16:487.763
En Düşük
|Değişim
|: -2,50%
|| -198,76
|Açılış
|: 7.952
|
|Önceki Kapanış
|: 7.962
|
7.763
En Yüksek
7.952
16:4827,0209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0389
|Açılış
|: 27,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9800
|
27,0245
En Düşük
26,6961
16:4828,8276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0216
|Açılış
|: 28,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
28,8655
En Düşük
28,2350
16:481.673,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,33
|Açılış
|: 1.673,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.669,39
|
1.676,68
En Düşük
1.650,71
BIST En Aktif Hisseler16:47
|TETMT
|1.541,10
|3.154.781
|% 10,00
|
|ISBTR
|219.304,90
|2.412.354
|% 10,00
|
|ALCAR
|998,20
|385.807.838
|% 9,99
|
|MIATK
|500,20
|372.488.058
|% 9,98
|
|METUR
|13,78
|71.251.350
|% 9,98
|
|PEKGY
|25,38
|272.510.700
|% -10,00
|
|INGRM
|540,50
|205.553.737
|% -9,99
|
|QNBFL
|360,00
|2.886.120
|% -9,98
|
|SUMAS
|223,10
|6.581.740
|% -9,97
|
|HUBVC
|9,06
|58.436.300
|% -8,02
|
|THYAO
|219,90
|6.377.608.551
|% -3,17
|
|TUPRS
|138,90
|3.350.772.931
|% -1,84
|
|ISCTR
|21,92
|3.190.260.904
|% 1,58
|
|SISE
|52,80
|3.180.751.541
|% -3,21
|
|EBEBK
|80,60
|2.804.296.457
|% 6,33
|
|ZOREN
|4,70
|898.923.173
|% -1,88
|
|SKBNK
|5,75
|1.032.194.559
|% 2,13
|
|YKBNK
|16,15
|2.575.416.620
|% 0,50
|
|EKGYO
|8,23
|1.293.690.863
|% -1,44
|
|ISCTR
|21,92
|3.190.260.904
|% 1,58
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0141
|27,0196
|% 0,14
|
|Euro
|28,8153
|28,8305
|% 0,09
|
|Sterlin
|33,3563
|33,5235
|% 0,14
|
|Frank
|29,9739
|30,1544
|% 0,11
|
|Riyal
|7,1811
|7,2171
|% 0,13
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.925
|0,44
|
|Altın Gr.
|1.675
|1.675
|5,43
|
|Cumhuriyet
|11.313
|11.484
|-13,00
|
|Tam
|11.083
|11.155
|22,00
|
|Yarım
|5.559
|5.601
|11,00
|
|Çeyrek
|2.771
|2.800
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,08
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|20,12
|20,14
|0,15
|
|B. Petrol
|94,80
|94,80
|0,87
|
Seans Raporu
16:47
daha fazla
-
17:01OFSYM
Yüzde -6.36 oranında düşüşle 72.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 039, 035 adet işlem
-
17:00SEKFK
Yüzde -5.78 oranında düşüşle 15.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 128, 098 adet işlem
-
16:59EGEEN
Yüzde -5.53 oranında düşüşle 7, 841.00 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 420 adet işlem
-
16:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KOZAA, ARCLK
-
16:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -149, 6 kaybederek (% -2.15 ) 6, 799