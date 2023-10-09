***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerKatılma Payı Alım Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 14.00'e (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 14.00'den (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı katılma payı satım talimatının yerine getirileceği günün yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, katılma payı satım talimatı yarım günü takip eden iş günü yerine getirilir. hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen fından Odeabank aracılığıyla verilebilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201993BIST