***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.10.2023 10:05
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Katılma Payı Alım Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 14.00'e (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 14.00'den (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı katılma payı satım talimatının yerine getirileceği günün yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, katılma payı satım talimatı yarım günü takip eden iş günü yerine getirilir. hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen fından Odeabank aracılığıyla verilebilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201993
BIST
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13:498.352
En Düşük
|Değişim
|: -1,34%
|| -113,09
|Açılış
|: 8.301
|
|Önceki Kapanış
|: 8.465
|
8.270
En Yüksek
8.384
13:4927,7028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1257
|Açılış
|: 27,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6600
|
28,1164
En Düşük
27,3469
13:4929,2133
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0122
|Açılış
|: 29,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2500
|
29,7477
En Düşük
29,1187
13:491.648,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 22,66
|Açılış
|: 1.648,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625,44
|
1.673,86
En Düşük
1.626,51
BIST En Aktif Hisseler13:49
|DMRGD
|19,91
|23.446.593
|% 10,00
|
|BFREN
|10.854,30
|412.160.589
|% 10,00
|
|IDEAS
|82,55
|69.108.089
|% 9,99
|
|SDTTR
|400,10
|369.878.858
|% 9,98
|
|PAPIL
|35,52
|88.004.985
|% 9,97
|
|QNBFB
|303,30
|3.240.457
|% -10,00
|
|QNBFL
|731,20
|10.904.386
|% -10,00
|
|BASCM
|10,00
|1.057.665
|% -9,09
|
|FENER
|113,90
|490.423.423
|% -8,15
|
|SODSN
|71,00
|1.604.387
|% -7,79
|
|ASELS
|42,72
|5.271.337.578
|% 4,40
|
|THYAO
|231,70
|3.574.954.081
|% -2,81
|
|TUPRS
|148,80
|3.432.973.804
|% 0,74
|
|PETKM
|23,86
|3.127.928.901
|% 3,29
|
|EREGL
|44,28
|2.494.931.619
|% -1,47
|
|ZOREN
|6,46
|2.123.967.624
|% -5,42
|
|EKGYO
|8,51
|1.539.735.809
|% -1,50
|
|IHLAS
|1,34
|218.461.914
|% -2,90
|
|PETKM
|23,86
|3.127.928.901
|% 3,29
|
|SKBNK
|7,01
|873.350.054
|% 1,15
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6964
|27,7028
|% 0,46
|
|Euro
|29,1922
|29,2133
|% -0,04
|
|Sterlin
|33,6097
|33,7782
|% -0,11
|
|Frank
|30,3156
|30,4982
|% 0,42
|
|Riyal
|7,3629
|7,3998
|% 0,43
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|18,09
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.648
|22,54
|
|Cumhuriyet
|11.371
|11.543
|110,00
|
|Tam
|11.135
|11.218
|211,00
|
|Yarım
|5.585
|5.626
|106,00
|
|Çeyrek
|2.784
|2.813
|53,00
|
|Gümüş.Ons
|21,66
|21,68
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|19,28
|19,30
|0,13
|
|B. Petrol
|87,73
|87,73
|3,15
|