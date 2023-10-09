***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.10.2023 14:37
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon yatırım stratejisi olarak fon toplam değerinin en az %80'ini devamlı olarak yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapar. Fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında diğer yerli ve yabancı para ve sermaye piyasası araçları da fon portföyüne dahil edilebilir. Fon stratejisi kapsamında yapılan çeşitlendirme ile yatırımcının finansal piyasalarda farklı varlıkların kazançlarına iştirak etmesi hedeflenmektedir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para cinsinden fon katılma payı, para ve sermaye piyasası araçları toplamı fon toplam değerinin %20'si üzerinde olamaz. Fonun risk değeri 4-5 bandında yer alacaktır. Bu şekilde fon, risk-getiri perspektifiyle belirtilen risk değeri bandına karşılık gelen volatilite aralığında azami getiri sağlamayı hedefler. 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202380
BIST
'
17:338.225
En Düşük
|Değişim
|: -2,84%
|| -240,34
|Açılış
|: 8.301
|
|Önceki Kapanış
|: 8.465
|
8.221
En Yüksek
8.384
17:3327,7035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1264
|Açılış
|: 27,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6600
|
28,1164
En Düşük
27,3469
17:3329,2420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0165
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2500
|
29,7477
En Düşük
29,1187
17:331.648,84
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 23,40
|Açılış
|: 1.648,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625,44
|
1.673,86
En Düşük
1.626,51
BIST En Aktif Hisseler17:31
|FORTE
|93,50
|647.745.741
|% 10,00
|
|DMRGD
|19,91
|28.486.989
|% 10,00
|
|BFREN
|10.854,30
|422.895.492
|% 10,00
|
|MRSHL
|926,20
|171.126.405
|% 10,00
|
|IDEAS
|82,55
|89.139.759
|% 9,99
|
|QNBFB
|303,30
|3.661.741
|% -10,00
|
|COSMO
|172,70
|136.992.699
|% -9,96
|
|KENT
|406,80
|3.403.672
|% -9,96
|
|ATATP
|59,80
|47.671.075
|% -9,94
|
|FENER
|112,10
|719.757.628
|% -9,60
|
|ASELS
|43,16
|7.855.860.117
|% 5,47
|
|TUPRS
|149,30
|6.294.893.611
|% 1,08
|
|THYAO
|229,40
|5.829.412.043
|% -3,78
|
|PETKM
|23,30
|4.516.963.957
|% 0,87
|
|EREGL
|43,68
|3.810.786.118
|% -2,80
|
|ZOREN
|6,25
|3.076.848.761
|% -8,49
|
|EKGYO
|8,28
|2.519.249.872
|% -4,17
|
|IHLAS
|1,29
|318.448.629
|% -6,52
|
|PETKM
|23,30
|4.516.963.957
|% 0,87
|
|ASELS
|43,16
|7.855.860.117
|% 5,47
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6988
|27,7046
|% 0,46
|
|Euro
|29,2349
|29,2418
|% 0,06
|
|Sterlin
|33,7330
|33,9022
|% 0,25
|
|Frank
|30,4335
|30,6168
|% 0,81
|
|Riyal
|7,3631
|7,4000
|% 0,43
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|18,24
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.649
|23,12
|
|Cumhuriyet
|11.373
|11.545
|112,00
|
|Tam
|11.153
|11.258
|251,00
|
|Yarım
|5.593
|5.646
|126,00
|
|Çeyrek
|2.788
|2.823
|63,00
|
|Gümüş.Ons
|21,79
|21,81
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|19,40
|19,43
|0,26
|
|B. Petrol
|88,14
|88,14
|3,56
|
Seans Raporu
17:31
daha fazla
-
17:46NUHCM
Yüzde -7.75 oranında düşüşle 360.70 lira fiyatla işlem gören hissede 449, 409 adet işlem
-
17:45NUHCM
Yüzde -7.60 oranında düşüşle 361.30 lira fiyatla işlem gören hissede 445, 538 adet işlem
-
17:44BIOEN
Yüzde -5.83 oranında düşüşle 21.32 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 064, 697 adet işlem
-
17:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -163, 21 kaybederek (% -2.22 ) 7, 202
-
17:43
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BEYAZ, FORTE, PAPIL, BFREN, HATSN, IDEAS, FMIZP, DMRGD, MRSHL, KATMR