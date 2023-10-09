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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

09.10.2023 14:37
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon yatırım stratejisi olarak fon toplam değerinin en az %80'ini devamlı olarak yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapar. Fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında diğer yerli ve yabancı para ve sermaye piyasası araçları da fon portföyüne dahil edilebilir. Fon stratejisi kapsamında yapılan çeşitlendirme ile yatırımcının finansal piyasalarda farklı varlıkların kazançlarına iştirak etmesi hedeflenmektedir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para cinsinden fon katılma payı, para ve sermaye piyasası araçları toplamı fon toplam değerinin %20'si üzerinde olamaz. Fonun risk değeri 4-5 bandında yer alacaktır. Bu şekilde fon, risk-getiri perspektifiyle belirtilen risk değeri bandına karşılık gelen volatilite aralığında azami getiri sağlamayı hedefler. 5




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202380


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Altın Gr. 1.648 1.649 23,12  
Cumhuriyet 11.373 11.545 112,00  
Tam 11.153 11.258 251,00  
Yarım 5.593 5.646 126,00  
Çeyrek 2.788 2.823 63,00  
Gümüş.Ons 21,79 21,81 0,20  
Gümüş Gr. 19,40 19,43 0,26  
B. Petrol 88,14 88,14 3,56  
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