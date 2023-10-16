***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.10.2023 17:47
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un yatırım stratejisi yalnızca TL olması koşuluyla fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak yerli ortaklık paylarına yatırılır. Bu ortaklık paylarının seçiminde temettü potansiyeli yüksek görülen şirketlerin belirlenmesine yönelik analizler kullanılır. Fon?un Hisse Yoğun Fon olması sebebiyle fon portföy değerinin en az %80?i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları hariç olmak üzere BIST?te işlem gören ihraççı paylarına yatırılır. Fon ayrıca BIST?te işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyonlar ve varantlara da yatırım yapabilir 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206899
BIST
'
18:057.935
En Düşük
|Değişim
|: -2,20%
|| -178,74
|Açılış
|: 8.228
|
|Önceki Kapanış
|: 8.113
|
7.927
En Yüksek
8.252
18:0527,8852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0504
|Açılış
|: 27,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8750
|
27,8852
En Düşük
27,8100
18:0529,4990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0686
|Açılış
|: 29,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4990
En Düşük
29,3805
18:051.720,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,71
|Açılış
|: 1.720,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.717,03
|
1.721,24
En Düşük
1.716,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FMIZP
|316,80
|232.164.053
|% 10,00
|
|SNKRN
|34,76
|5.742.456
|% 10,00
|
|POLTK
|12.096,70
|70.499.275
|% 10,00
|
|MAALT
|991,40
|10.360.130
|% 10,00
|
|KSTUR
|1.041,70
|7.328.128
|% 10,00
|
|BYDNR
|35,10
|142.431.729
|% -10,00
|
|DMRGD
|16,02
|123.312.469
|% -10,00
|
|BRSAN
|894,10
|5.074.569.965
|% -10,00
|
|TARKM
|639,00
|80.613.813
|% -10,00
|
|YEOTK
|220,60
|1.326.228.212
|% -10,00
|
|THYAO
|223,00
|7.131.977.835
|% 0,36
|
|KOZAL
|27,14
|6.275.852.976
|% -0,73
|
|BRSAN
|894,10
|5.074.569.965
|% -10,00
|
|TUPRS
|140,50
|4.959.177.666
|% -4,10
|
|KOZAA
|68,90
|4.084.666.826
|% 1,17
|
|EKGYO
|7,37
|2.582.684.275
|% -3,53
|
|ZOREN
|6,17
|1.958.085.221
|% -1,12
|
|KOZAL
|27,14
|6.275.852.976
|% -0,73
|
|ODAS
|12,60
|2.426.901.636
|% -5,97
|
|YKBNK
|18,69
|3.215.732.879
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,8146
|27,8852
|% 0,18
|
|Euro
|29,4082
|29,4990
|% 0,23
|
|Sterlin
|33,9052
|34,0752
|% 0,09
|
|Frank
|30,7864
|30,9718
|% 0,05
|
|Riyal
|7,3953
|7,4324
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.921
|0,07
|
|Altın Gr.
|1.718
|1.718
|-7,68
|
|Cumhuriyet
|11.850
|12.029
|-46,00
|
|Tam
|11.588
|11.700
|273,00
|
|Yarım
|5.812
|5.872
|137,00
|
|Çeyrek
|2.897
|2.936
|68,00
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,65
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|20,19
|20,22
|-0,09
|
|B. Petrol
|90,09
|90,09
|-0,80
|