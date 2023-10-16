***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon?un yatırım stratejisi yalnızca TL olması koşuluyla fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak yerli ortaklık paylarına yatırılır. Bu ortaklık paylarının seçiminde temettü potansiyeli yüksek görülen şirketlerin belirlenmesine yönelik analizler kullanılır. Fon?un Hisse Yoğun Fon olması sebebiyle fon portföy değerinin en az %80?i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları hariç olmak üzere BIST?te işlem gören ihraççı paylarına yatırılır. Fon ayrıca BIST?te işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyonlar ve varantlara da yatırım yapabilir 7http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206899BIST