***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.11.2023 17:13
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon genel olarak borçlanma araçlarına ve faize dayalı türev araçlara yatırım yapmakla birlikte geniş bir varlık yelpazesi içerisinde yatırımlarını yönlendirecektir. Bu hedefe erişebilmek için yöneticinin izleyeceği temel yöntem, piyasa öngörüsü doğrultusunda geliştirilecek olan yönlü (market directional) ve/veya mutlak getirili (non-directional, arbitrage) stratejilerdir. Belirli dönemlerde Fon'un performansı, piyasanın genel performansından ayrışabilir. Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve mevzuata uygun olarak yönetilir. 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214502
BIST
'
18:057.868
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 7.793
|
|Önceki Kapanış
|: 7.868
|
7.789
En Yüksek
7.900
18:0528,4590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0195
|Açılış
|: 28,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4300
|
28,6403
En Düşük
28,3660
18:0530,5120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0023
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,4500
|
30,6859
En Düşük
30,4246
18:051.805,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,50
|Açılış
|: 1.805,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.808,37
|
1.819,97
En Düşük
1.804,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAALT
|1.170,00
|85.166.138
|% 10,01
|
|CWENE
|332,75
|730.552.761
|% 10,00
|
|MAKIM
|57,75
|35.771.222
|% 10,00
|
|KGYO
|40,26
|47.166.652
|% 10,00
|
|HATSN
|64,90
|220.532.688
|% 10,00
|
|DITAS
|20,52
|6.517.882
|% -32,32
|
|VANGD
|28,34
|12.196.412
|% -9,97
|
|MRSHL
|1.530,00
|100.076.079
|% -9,95
|
|FENER
|124,30
|1.228.282.486
|% -7,93
|
|CMBTN
|1.536,00
|94.817.789
|% -7,36
|
|THYAO
|226,20
|7.858.168.434
|% 0,22
|
|TUPRS
|153,20
|5.726.577.672
|% 2,41
|
|BRSAN
|855,50
|2.701.972.683
|% -5,30
|
|ASTOR
|122,30
|2.620.020.886
|% 1,66
|
|PETKM
|20,30
|2.440.798.214
|% 4,32
|
|EKGYO
|6,77
|1.442.336.997
|% 2,89
|
|ZOREN
|5,44
|1.073.192.085
|% 2,64
|
|PETKM
|20,30
|2.440.798.214
|% 4,32
|
|ODAS
|11,77
|1.294.668.140
|% 2,62
|
|YKBNK
|17,67
|1.932.401.547
|% 2,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4479
|28,4543
|% 0,05
|
|Euro
|30,4786
|30,4938
|% -0,05
|
|Sterlin
|34,9928
|35,1683
|% -0,01
|
|Frank
|31,5003
|31,6900
|% -0,03
|
|Riyal
|7,5607
|7,5987
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,89
|22,91
|% 0,66
|
|Platin
|906,83
|908,71
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.104,63
|1.108,54
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,78
|84,78
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.973,10
|1.973,38
|% 0,66
|