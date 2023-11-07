***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.11.2023 18:40
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
GÜZİDE COŞAR CERİT 01.03.2023 01/11/2017 Yapı Kredi Portföy Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü 01/03/2023 Yapı Kredi Portföy SGMK, ÖPY ve Stratejik Alokasyon Yurtdışı Borçlanma Araçları Fonları Bölüm Müdürü 15 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
SELÇUK YILMAZ 01.03.2023 01/11/2017 Yapı Kredi Portföy Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü 01/01/2021 Yapı Kredi Portföy Emeklilik Fonları EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü 01/03/2023 Yapı Kredi Portföy SGMK, ÖPY ve Stratejik Alokasyon Yurtdışı Borçlanma Araçları Fonları Grup Müdürü 17 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215307
BIST
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18:057.845
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 7.874
|
|Önceki Kapanış
|: 7.845
|
7.819
En Yüksek
7.919
18:0528,4882
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0034
|Açılış
|: 28,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4900
|
28,5268
En Düşük
28,3886
18:0530,5091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0111
|Açılış
|: 30,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
30,7218
En Düşük
30,3815
18:051.805,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,30
|Açılış
|: 1.805,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.803,82
|
1.806,52
En Düşük
1.796,92
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|22,44
|155.269.539
|% 10,00
|
|SNPAM
|111,10
|16.062.550
|% 10,00
|
|QNBFL
|1.023,00
|6.900.135
|% 10,00
|
|MERIT
|72,60
|50.505.707
|% 10,00
|
|ELITE
|59,40
|187.347.589
|% 10,00
|
|DITAS
|19,83
|5.120.897
|% -34,60
|
|YONGA
|62,55
|4.428.417
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.377,00
|63.291.935
|% -10,00
|
|TARKM
|774,50
|1.605.610.416
|% -9,99
|
|KSTUR
|2.046,00
|7.063.698
|% -9,99
|
|THYAO
|226,00
|7.237.438.330
|% -0,09
|
|TUPRS
|149,00
|4.524.364.036
|% -2,74
|
|TABGD
|163,00
|3.280.574.280
|% 1,81
|
|ISCTR
|21,60
|2.903.280.450
|% -1,82
|
|MIATK
|690,00
|2.499.488.237
|% 1,77
|
|EKGYO
|6,86
|1.563.908.849
|% 1,33
|
|ZOREN
|5,43
|1.076.797.858
|% -0,18
|
|ISCTR
|21,60
|2.903.280.450
|% -1,82
|
|YKBNK
|17,37
|2.016.721.082
|% -1,70
|
|PETKM
|20,64
|2.206.977.999
|% 1,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4700
|28,4882
|% -0,01
|
|Euro
|30,4904
|30,5091
|% 0,04
|
|Sterlin
|34,9291
|35,1043
|% 0,02
|
|Frank
|31,5318
|31,7217
|% 0,06
|
|Riyal
|7,5745
|7,6125
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,57
|22,61
|% 0,66
|
|Platin
|895,89
|897,45
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.054,43
|1.059,47
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,77
|81,77
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.969,03
|1.969,32
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:57DESA
Yüzde -6.89 oranında düşüşle 21.34 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 842, 610 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -23, 73 kaybederek (% -0.35 ) 6, 810
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERIT, GENTS, LINK, METUR, INTEM, MEKAG, IZENR, YBTAS, PKENT, TURGG
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TARKM, CMENT, MRSHL, AYES, ARZUM, YONGA, KRGYO, ISBIR, KSTUR, SODSN
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17:56
BURCE, AVTUR, BRKVY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında