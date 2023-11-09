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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

09.11.2023 19:28
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Onursal Yazar 01.03.2023 01/01/2018 Yapı Kredi Portföy Emeklilik Fonları EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü 01/01/2021 Yapı Kredi Portföy Risk Yönetimi, Mevzuat ve Uygunluk Risk Yönetimi, Mevzuat ve Uygunluk Grup Müdürü 18 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI VE SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI İLETİŞİM BİLGİLERİ DİĞER HUSUSLAR Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır
EMRE TAYFUR 01.03.2023 24/01/2022 Yapı Kredi Portföy Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü 01/03/2023 Yapı Kredi Portföy SGMK,ÖPY ve Stratejik Alokasyon Stratejik Alokasyon Bölüm Müdürü 7 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216631


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ISATR 885.780,00 885.780 % 10,00  
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Frank 31,4815 31,6712 % -0,09  
Riyal 7,5656 7,6035 % 0,06  
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Gümüş ONS 22,73 22,75 % 0,66  
Platin 861,88 863,52 % 0,66  
Paladyum 998,93 1.003,91 % 0,66  
Brent Pet. 80,23 80,23 % 0,66  
Altın Ons 1.960,19 1.960,54 % 0,66  
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