***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
27.11.2023 15:56
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamak amacıyla piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı hedefleyen bir yönetim stratejisi izlemektedir. Fon, hem yurtiçi hem de yurtdışı ülkelerde, TL ve dövize endeksli sermaye piyasası araçlarına ve kıymetli madenlere yatırım yapabilir. Fon portföyünün en az %51?i sürekli olarak BIST?te işlem gören ortaklık paylarından oluşacaktır. Fon çeşitlendirilmiş varlık stratejisi ile yönetilecek olup, portföy dağılımı piyasa koşullarına göre dinamik olarak belirlenecektir. TL 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220214
BIST
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18:058.107
En Düşük
|Değişim
|: 1,85%
|| 147,24
|Açılış
|: 8.029
|
|Önceki Kapanış
|: 7.960
|
8.023
En Yüksek
8.129
18:0528,9287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0701
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8600
|
28,9287
En Düşük
28,8129
18:0531,6207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0150
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,5000
|
31,8136
En Düşük
31,5383
18:051.868,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 10,58
|Açılış
|: 1.868,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858,22
|
1.875,94
En Düşük
1.855,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BINHO
|221,20
|57.489.216
|% 10,00
|
|FLAP
|13,31
|249.441.642
|% 10,00
|
|SANEL
|20,90
|7.495.103
|% 10,00
|
|POLTK
|16.005,00
|75.882.630
|% 10,00
|
|MTRKS
|62,70
|69.609.417
|% 10,00
|
|EUYO
|18,00
|11.512.257
|% -10,00
|
|DAPGM
|50,40
|101.494.109
|% -10,00
|
|ORMA
|183,60
|13.887.183
|% -10,00
|
|SODSN
|105,40
|7.151.905
|% -9,99
|
|GLCVY
|46,00
|143.928.658
|% -9,98
|
|THYAO
|260,50
|10.503.963.823
|% 0,29
|
|ISCTR
|22,48
|7.207.463.288
|% 5,74
|
|AKBNK
|34,30
|4.631.415.821
|% 7,66
|
|YKBNK
|19,01
|4.585.968.263
|% 6,68
|
|TUPRS
|156,00
|3.937.696.188
|% 3,65
|
|ZOREN
|5,31
|2.464.318.158
|% 6,63
|
|ISCTR
|22,48
|7.207.463.288
|% 5,74
|
|YKBNK
|19,01
|4.585.968.263
|% 6,68
|
|EKGYO
|7,60
|1.418.065.255
|% 3,83
|
|IHLAS
|1,29
|194.625.678
|% 0,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8942
|28,9130
|% 0,19
|
|Euro
|31,6216
|31,6326
|% 0,09
|
|Sterlin
|36,3520
|36,5343
|% 0,19
|
|Frank
|32,6727
|32,8695
|% 0,24
|
|Riyal
|7,6853
|7,7239
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,73
|24,75
|% 0,66
|
|Platin
|921,97
|923,53
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.060,15
|1.065,58
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,37
|80,37
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.012,59
|2.012,87
|% 0,66
|