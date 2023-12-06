***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarEMRE TAYFUR 01.03.2023 24/01/2022 Yapı Kredi Portföy Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü 01/03/2023 Yapı Kredi Portföy SGMK,ÖPY ve Stratejik Alokasyon Stratejik Alokasyon Bölüm Müdürü 7 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSIONURSAL YAZAR 01.03.2023 1/01/2018 Yapı Kredi Portföy Emeklilik Fonları EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü 01/01/2021 Yapı Kredi Portföy Risk Yönetimi, Mevzuat ve Uygunluk Risk Yönetimi, Mevzuat ve Uygunluk Grup Müdürü 18 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223193BIST