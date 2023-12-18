***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.12.2023 14:25
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon yatırım stratejisi olarak fon toplam değerinin en az %80'ini devamlı olarak yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapar. Fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında diğer yerli ve yabancı para ve sermaye piyasası araçları da fon portföyüne dahil edilebilir. Fon stratejisi kapsamında yapılan çeşitlendirme ile yatırımcının finansal piyasalarda farklı varlıkların kazançlarına iştirak etmesi hedeflenmektedir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para cinsinden fon katılma payı, para ve sermaye piyasası araçları toplamı fon toplam değerinin %20'si üzerinde olamaz. Fonun risk değeri 4-5 bandında yer alacaktır. Bu şekilde fon, risk-getiri perspektifiyle belirtilen risk değeri bandına karşılık gelen volatilite aralığında azami getiri sağlamayı hedefler. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226456
BIST
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16:197.877
En Düşük
|Değişim
|: -1,47%
|| -117,28
|Açılış
|: 7.958
|
|Önceki Kapanış
|: 7.994
|
7.839
En Yüksek
8.010
16:1929,0611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0820
|Açılış
|: 29,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0300
|
29,0676
En Düşük
28,8490
16:1931,7816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1537
|Açılış
|: 31,6810
|
|Önceki Kapanış
|: 31,5800
|
31,7896
En Düşük
31,4643
16:191.890,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 10,00
|Açılış
|: 1.890,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880,55
|
1.894,62
En Düşük
1.871,58
BIST En Aktif Hisseler16:19
|UFUK
|99,55
|3.904.468
|% 10,00
|
|YBTAS
|136.125,00
|3.984.925
|% 10,00
|
|SAMAT
|54,55
|107.232.805
|% 9,98
|
|BANVT
|116,20
|65.521.376
|% 9,93
|
|BAYRK
|9,08
|4.603.851
|% 9,93
|
|GUBRF
|324,00
|1.040.039.144
|% -10,00
|
|MRGYO
|7,75
|49.113.665
|% -9,99
|
|CATES
|55,00
|632.238.004
|% -9,98
|
|PRZMA
|41,30
|62.251.149
|% -9,98
|
|BEGYO
|3,21
|1.009.453.571
|% -9,83
|
|ISCTR
|24,56
|5.480.201.748
|% 0,74
|
|THYAO
|248,20
|4.817.667.425
|% -1,99
|
|YKBNK
|21,48
|2.958.796.797
|% -0,74
|
|AKBNK
|39,30
|2.747.156.335
|% 0,51
|
|EREGL
|42,34
|2.721.042.673
|% 1,05
|
|BEGYO
|3,21
|1.009.453.571
|% -9,83
|
|ISCTR
|24,56
|5.480.201.748
|% 0,74
|
|YKBNK
|21,48
|2.958.796.797
|% -0,74
|
|EKGYO
|7,39
|801.972.437
|% -0,27
|
|MOBTL
|4,65
|399.929.744
|% -9,53
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0535
|29,0611
|% 0,28
|
|Euro
|31,7674
|31,7816
|% 0,49
|
|Sterlin
|36,6730
|36,8569
|% 0,15
|
|Frank
|33,3363
|33,5371
|% 0,56
|
|Riyal
|7,7233
|7,7621
|% 0,27
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,90
|23,93
|% 0,66
|
|Platin
|952,84
|954,79
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.177,48
|1.181,35
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,49
|77,49
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,62
|2.023,89
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:19
daha fazla
-
16:34SAYAS
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 81.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 012, 558 adet işlem
-
16:33ASGYO
Yüzde -5.97 oranında düşüşle 14.01 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 812, 999 adet işlem
-
16:32TETMT
Yüzde -7.95 oranında düşüşle 3, 300.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 134 adet işlem
-
16:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -119, 98 kaybederek (% -1.38 ) 8, 545
-
16:31XU100
Endeks 7, 862 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 65 altında . İşlem hacmi 55, 663.00 milyon TL de