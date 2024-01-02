***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.01.2024 15:57
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon yatırım stratejisi olarak, geniş bir varlık yelpazesi içerisinde yatırımlarını yönlendirecektir. Bu hedefe erişebilmek için yöneticinin izleyeceği temel yöntem, piyasa öngörüsü doğrultusunda geliştirilecek olan yönlü (market directional) ve/veya mutlak getirili (non-directional, arbitrage) stratejilerdir. Belirli dönemlerde Fonun performansı, piyasanın genel performansından ayrışabilir.Detaylı bilgiye izahnamenin II. maddesinden ulaşılabilir. 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231408
BIST
'
16:157.573
En Düşük
|Değişim
|: 1,37%
|| 102,35
|Açılış
|: 7.542
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.542
En Yüksek
7.601
16:1529,7251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,2117
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6550
|
29,7339
En Düşük
29,4693
16:1532,6190
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0785
|Açılış
|: 32,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6700
|
32,8257
En Düşük
32,5590
16:151.974,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 16,36
|Açılış
|: 1.974,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.957,86
|
1.985,01
En Düşük
1.954,69
BIST En Aktif Hisseler16:15
|PAMEL
|114,40
|37.587.215
|% 10,00
|
|KONTR
|238,70
|1.010.089.276
|% 10,00
|
|SMART
|31,46
|41.355.811
|% 10,00
|
|MEDTR
|30,62
|53.270.845
|% 9,99
|
|KUYAS
|58,90
|45.600.159
|% 9,99
|
|EMNIS
|83,85
|1.078.458
|% -9,98
|
|SUWEN
|23,12
|57.202.125
|% -9,97
|
|QUAGR
|5,17
|567.318.582
|% -9,93
|
|DIRIT
|10,26
|1.225.485
|% -7,57
|
|SNPAM
|121,10
|3.929.824
|% -6,85
|
|GUBRF
|169,10
|5.506.006.593
|% 9,95
|
|THYAO
|235,60
|4.174.208.829
|% 3,06
|
|ASTOR
|103,20
|2.882.026.774
|% 9,44
|
|EREGL
|42,06
|2.728.374.422
|% 2,59
|
|YKBNK
|19,63
|2.357.929.669
|% 0,46
|
|SKBNK
|4,30
|1.038.967.376
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,08
|981.586.193
|% 2,91
|
|YKBNK
|19,63
|2.357.929.669
|% 0,46
|
|QUAGR
|5,17
|567.318.582
|% -9,93
|
|ZOREN
|4,37
|410.907.167
|% 3,31
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7195
|29,7251
|% 0,72
|
|Euro
|32,6034
|32,6190
|% -0,24
|
|Sterlin
|37,4732
|37,6611
|% 0,11
|
|Frank
|34,8534
|35,0634
|% -0,33
|
|Riyal
|7,9027
|7,9423
|% 0,70
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,93
|23,96
|% 0,66
|
|Platin
|989,00
|990,02
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.086,04
|1.090,92
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,47
|78,47
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.067,00
|2.067,23
|% 0,66
|