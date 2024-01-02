***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.01.2024 15:57
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon yatırım stratejisi olarak fon toplam değerinin en az %80'ini devamlı olarak yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapar. Fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında diğer yerli ve yabancı para ve sermaye piyasası araçları da fon portföyüne dahil edilebilir. Fon stratejisi kapsamında yapılan çeşitlendirme ile yatırımcının finansal piyasalarda farklı varlıkların kazançlarına iştirak etmesi hedeflenmektedir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para cinsinden fon katılma payı, para ve sermaye piyasası araçları toplamı fon toplam değerinin %20'si üzerinde olamaz. Fonun risk değeri 4-5 bandında yer alacaktır. Bu şekilde fon, risk-getiri perspektifiyle belirtilen risk değeri bandına karşılık gelen volatilite aralığında azami getiri sağlamayı hedefler. 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231410
BIST
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16:167.576
En Düşük
|Değişim
|: 1,41%
|| 105,55
|Açılış
|: 7.542
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.542
En Yüksek
7.601
16:1629,7282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,2148
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6550
|
29,7339
En Düşük
29,4693
16:1632,6218
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0757
|Açılış
|: 32,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6700
|
32,8257
En Düşük
32,5590
16:161.974,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 17,08
|Açılış
|: 1.974,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.957,86
|
1.985,01
En Düşük
1.954,69
BIST En Aktif Hisseler16:14
|KONTR
|238,70
|1.009.841.266
|% 10,00
|
|PAMEL
|114,40
|37.557.700
|% 10,00
|
|SMART
|31,46
|41.352.853
|% 10,00
|
|MEDTR
|30,62
|52.340.151
|% 9,99
|
|KUYAS
|58,90
|45.485.010
|% 9,99
|
|EMNIS
|83,85
|1.078.458
|% -9,98
|
|SUWEN
|23,12
|57.188.438
|% -9,97
|
|QUAGR
|5,17
|561.107.271
|% -9,93
|
|DIRIT
|10,26
|1.225.485
|% -7,57
|
|SNPAM
|121,10
|3.929.824
|% -6,85
|
|GUBRF
|169,10
|5.504.436.838
|% 9,95
|
|THYAO
|236,00
|4.146.745.576
|% 3,24
|
|ASTOR
|102,10
|2.797.779.962
|% 8,27
|
|EREGL
|42,06
|2.719.838.797
|% 2,59
|
|YKBNK
|19,61
|2.349.349.310
|% 0,36
|
|SKBNK
|4,30
|1.036.002.424
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,09
|981.281.057
|% 3,05
|
|YKBNK
|19,61
|2.349.349.310
|% 0,36
|
|QUAGR
|5,17
|561.107.271
|% -9,93
|
|ZOREN
|4,37
|410.529.476
|% 3,31
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7211
|29,7281
|% 0,73
|
|Euro
|32,6035
|32,6237
|% -0,23
|
|Sterlin
|37,4761
|37,6640
|% 0,12
|
|Frank
|34,8629
|35,0729
|% -0,31
|
|Riyal
|7,9030
|7,9426
|% 0,71
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,87
|23,90
|% 0,66
|
|Platin
|985,38
|987,62
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.088,80
|1.092,58
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,44
|78,44
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.066,53
|2.066,84
|% 0,66
|