***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.01.2024 10:41
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Süresi Süresizdir
Fonun Tasfiye Tarihi
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
1 01.09.2022
2 08.01.2024
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
13:30 (yarım günlerde 10.30)'a kadar Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır 10000 A grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu nda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Bahse konu nemalandırma, sadece kurucu tarafından yapılacak işlemlerde geçerli olup TEFAS ta gerçekleşen işlemlerde nemalandırma için dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı kullanılacaktır. B grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır. Fona sadece Nitelikli Yatırımcılar yatırım yapabilir. Yatırımcıların yurtiçi (BIST Pay Piyasası) ve yurtdışı (ABD) piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden iş günü yerine getirilir.Yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir.
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,0041 1,5 0,0041 1,5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233713
BIST
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15:137.785
En Düşük
|Değişim
|: 2,05%
|| 156,32
|Açılış
|: 7.668
|
|Önceki Kapanış
|: 7.629
|
7.668
En Yüksek
7.804
15:1329,8957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0554
|Açılış
|: 29,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9300
|
29,9032
En Düşük
29,7653
15:1332,7597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0796
|Açılış
|: 32,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7000
|
33,0282
En Düşük
32,4997
15:131.941,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -19,14
|Açılış
|: 1.941,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.961,02
|
1.966,77
En Düşük
1.938,68
BIST En Aktif Hisseler15:13
|BVSAN
|90,90
|148.644.302
|% 9,98
|
|ATATP
|121,60
|126.879.185
|% 9,95
|
|KBORU
|51,65
|144.915.930
|% 9,94
|
|AGROT
|13,60
|156.751.891
|% 9,94
|
|BEGYO
|4,04
|175.689.234
|% 9,78
|
|CASA
|80,10
|3.909.306
|% -6,97
|
|PEKGY
|27,92
|147.908.865
|% -6,31
|
|UMPAS
|7,83
|967.334
|% -5,66
|
|LIDER
|53,70
|106.385.263
|% -4,96
|
|SNKRN
|25,24
|968.030
|% -4,75
|
|KONTR
|240,80
|1.252.537.752
|% 2,21
|
|ASTOR
|103,00
|971.127.247
|% 0,10
|
|SDTTR
|317,25
|771.954.632
|% 7,45
|
|KCAER
|33,14
|508.725.176
|% 4,87
|
|CWENE
|299,00
|493.956.136
|% 6,12
|
|QUAGR
|4,19
|318.958.777
|% -0,95
|
|BEGYO
|4,04
|175.689.234
|% 9,78
|
|REEDR
|23,10
|409.919.495
|% 4,52
|
|KCAER
|33,14
|508.725.176
|% 4,87
|
|MIATK
|37,64
|461.654.289
|% -0,16
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,8919
|29,8957
|% 0,19
|
|Euro
|32,7484
|32,7597
|% 0,24
|
|Sterlin
|37,8580
|38,0478
|% 0,04
|
|Frank
|34,9716
|35,1823
|% 0,05
|
|Riyal
|7,9478
|7,9877
|% 0,19
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,87
|22,91
|% 0,66
|
|Platin
|953,12
|954,20
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.011,25
|1.016,55
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,63
|76,63
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.019,95
|2.020,30
|% 0,66
|