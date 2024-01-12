***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Serbest Şemsiye FonISIN Kodu TRYYAPO00816Fonun Süresi SüresizFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi1 16.01.2024Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı1 YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler16:00 (yarım günlerde 10.30)'a kadar Katılma payı satın alınması veya fona iadesi yalnızca Kurucu aracılığıyla yapılır. 1 A grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Kurucu tarafından Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu'nda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. B grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacak. Yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde Amerika Birleşik Devletlerinin ülke tatili olmadığı günler dikkate alınır.Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.yapikrediportfoy.com.tr Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amaçlı yurt içi ve dışında işlem gören döviz, faiz, ortaklık payı, kıymetli madenler, finansal endeksler, sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araçlar (vadeli işlemler ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araçlar, varant ve sertifikalar, yapılandırılmış yatırım araçları, ödünç alma ve açığa satış işlemleri dahil edilebilir. Fon ileri valörlü borçlanma araçları işlemleri, ileri valörlü kira sertifikası ve ileri valörlü kıymetli maden işlemlerine taraf olabilir. Türev işlemler hem tezgahüstü piyasalar aracılığıyla hem de organize piyasalar aracılığıyla yapılabilecektir.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFonun yatırım stratejisi kapsamında döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılarak döviz cinsi mutlak getiri elde edilmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda fon toplam değerinin devamlı olarak en az %80'i T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç