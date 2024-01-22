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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

22.01.2024 08:45
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un borçlanma araçları fonu olması nedeniyle, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon portföyüne dahil edilebilir. 4

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD DİBS TÜM ENDEKSİ 65
BIST-KYD REPO(BRÜT) ENDEKSİ 15
BIST-KYD ÖSBA DEĞİŞKEN ENDEKSİ 20




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241817


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BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  0,77% |  61,46
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Önceki Kapanış :  7.997  
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler12:57
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TETMT 4.180,00 21.737.313 % 10,00  
BURVA 86,45 28.608.640 % 9,99  
DIRIT 13,55 1.104.488 % 9,98  
KFEIN 98,75 257.901.227 % 9,97  
MIPAZ 49,62 11.335.044 % 9,97  
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12:57 Alış Satış %  
Dolar 30,2370 30,2435 % 0,14  
Euro 32,9679 32,9776 % 0,13  
Sterlin 38,2982 38,4903 % 0,13  
Frank 34,7030 34,9120 % 0,16  
Riyal 8,0384 8,0787 % 0,13  
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12:57 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,09 22,12 % 0,66  
Platin 895,99 896,73 % 0,66  
Paladyum 918,19 923,11 % 0,66  
Brent Pet. 78,56 78,56 % 0,66  
Altın Ons 2.021,39 2.021,64 % 0,66  
Seans Raporu 12:57
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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