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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

23.01.2024 15:02
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Selçuk YILMAZ 01.03.2023 01/11/2017 Yapı Kredi Portföy Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü 01/01/2021 Yapı Kredi Portföy Emeklilik Fonları EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü 01/03/2023 Yapı Kredi Portföy SGMK, ÖPY ve Stratejik Alokasyon Yurtdışı Borçlanma Araçları Fonları Grup Müdürü 18 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Güzide Coşar Cerit 01.03.2023 01/11/2017 Yapı Kredi Portföy Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü 01/03/2023 Yapı Kredi Portföy SGMK, ÖPY ve Stratejik Alokasyon Yurtdışı Borçlanma Araçları Fonları Bölüm Müdürü 16 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242202


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SELGD 23,76 47.453.006 % 10,00  
AVTUR 9,90 13.770.566 % 10,00  
GLBMD 43,16 62.152.600 % 9,99  
METUR 7,82 12.413.990 % 9,99  
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Riyal 8,0532 8,0936 % 0,13  
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Gümüş ONS 22,26 22,30 % 0,66  
Platin 901,81 902,67 % 0,66  
Paladyum 929,18 935,31 % 0,66  
Brent Pet. 79,39 79,39 % 0,66  
Altın Ons 2.024,66 2.024,97 % 0,66  
Seans Raporu 15:41
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