***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
23.01.2024 15:02
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Selçuk YILMAZ 01.03.2023 01/11/2017 Yapı Kredi Portföy Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü 01/01/2021 Yapı Kredi Portföy Emeklilik Fonları EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü 01/03/2023 Yapı Kredi Portföy SGMK, ÖPY ve Stratejik Alokasyon Yurtdışı Borçlanma Araçları Fonları Grup Müdürü 18 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Güzide Coşar Cerit 01.03.2023 01/11/2017 Yapı Kredi Portföy Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü 01/03/2023 Yapı Kredi Portföy SGMK, ÖPY ve Stratejik Alokasyon Yurtdışı Borçlanma Araçları Fonları Bölüm Müdürü 16 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242202
BIST
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15:418.057
En Düşük
|Değişim
|: 0,58%
|| 46,48
|Açılış
|: 8.101
|
|Önceki Kapanış
|: 8.010
|
8.016
En Yüksek
8.146
15:4130,2827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0265
|Açılış
|: 30,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2950
|
30,7668
En Düşük
30,1349
15:4132,9387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0255
|Açılış
|: 32,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
33,4853
En Düşük
32,8609
15:411.971,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 5,57
|Açılış
|: 1.971,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.965,71
|
1.998,99
En Düşük
1.958,54
BIST En Aktif Hisseler15:41
|BYDNR
|28,82
|125.181.443
|% 10,00
|
|SELGD
|23,76
|47.453.006
|% 10,00
|
|AVTUR
|9,90
|13.770.566
|% 10,00
|
|GLBMD
|43,16
|62.152.600
|% 9,99
|
|METUR
|7,82
|12.413.990
|% 9,99
|
|BAYRK
|25,66
|60.288.247
|% -9,96
|
|GARFA
|120,10
|129.864.057
|% -7,54
|
|NTHOL
|24,34
|96.716.002
|% -6,10
|
|BALAT
|18,00
|438.545
|% -6,01
|
|ULAS
|21,88
|16.135.877
|% -5,69
|
|THYAO
|252,25
|4.060.948.284
|% 0,80
|
|YKBNK
|21,42
|3.955.715.518
|% -3,60
|
|AKBNK
|38,88
|3.516.474.208
|% -2,95
|
|KCHOL
|154,10
|3.202.343.843
|% -0,13
|
|ISCTR
|24,32
|2.869.314.057
|% -2,80
|
|EKGYO
|9,55
|2.653.251.059
|% 0,84
|
|YKBNK
|21,42
|3.955.715.518
|% -3,60
|
|AKFGY
|1,95
|317.414.460
|% 2,09
|
|KATMR
|2,27
|290.361.564
|% 2,25
|
|ISCTR
|24,32
|2.869.314.057
|% -2,80
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2785
|30,2827
|% 0,09
|
|Euro
|32,9289
|32,9387
|% -0,08
|
|Sterlin
|38,3471
|38,5394
|% 0,03
|
|Frank
|34,6840
|34,8929
|% 0,00
|
|Riyal
|8,0532
|8,0936
|% 0,13
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,26
|22,30
|% 0,66
|
|Platin
|901,81
|902,67
|% 0,66
|
|Paladyum
|929,18
|935,31
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,39
|79,39
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.024,66
|2.024,97
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:41
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-
15:56PNLSN
Yüzde 9.59 oranında artışla 67.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 687, 106 adet işlem
-
15:55GSRAY
Yüzde 6.29 oranında artışla 7.27 lira fiyatla işlem gören hissede 81, 543, 707 adet işlem
-
15:54METUR
Yüzde 9.99 oranında artışla 7.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 608, 335 adet işlem
-
15:53MEPET
Yüzde 6.44 oranında artışla 9.26 lira fiyatla işlem gören hissede 800, 497 adet işlem
-
15:52XU100
Endeks 8, 050 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 60, 510.00 milyon TL de