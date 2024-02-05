***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.02.2024 13:38
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon genel olarak borçlanma araçlarına ve faize dayalı türev araçlara yatırım yapmakla birlikte geniş bir varlık yelpazesi içerisinde yatırımlarını yönlendirecektir. Bu hedefe erişebilmek için yöneticinin izleyeceği temel yöntem, piyasa öngörüsü doğrultusunda geliştirilecek olan yönlü (market directional) ve/veya mutlak getirili (non-directional, arbitrage) stratejilerdir. Belirli dönemlerde Fon'un performansı, piyasanın genel performansından ayrışabilir. Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve mevzuata uygun olarak yönetilir. 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246733
BIST
'
15:378.757
En Düşük
|Değişim
|: 1,05%
|| 91,34
|Açılış
|: 8.717
|
|Önceki Kapanış
|: 8.666
|
8.695
En Yüksek
8.784
15:3730,5514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0607
|Açılış
|: 30,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6100
|
30,6898
En Düşük
30,3930
15:3732,8928
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0569
|Açılış
|: 32,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0000
|
33,0985
En Düşük
32,7964
15:371.988,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -7,85
|Açılış
|: 1.988,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.996,20
|
2.011,97
En Düşük
1.984,14
BIST En Aktif Hisseler15:35
|MEGMT
|55,00
|893.398.572
|% 10,00
|
|DOFER
|50,05
|234.553.996
|% 10,00
|
|VERTU
|49,94
|89.019.067
|% 10,00
|
|KFEIN
|123,20
|332.370.585
|% 10,00
|
|MARKA
|67,10
|12.197.237
|% 10,00
|
|DIRIT
|17,44
|8.004.925
|% -9,64
|
|VRGYO
|32,66
|479.613.223
|% -9,08
|
|BRMEN
|3,94
|600.891
|% -7,08
|
|ORMA
|172,00
|6.199.401
|% -6,72
|
|UMPAS
|9,49
|1.884.184
|% -4,91
|
|THYAO
|285,50
|9.895.786.722
|% 1,42
|
|YKBNK
|22,94
|3.501.250.640
|% 2,96
|
|AKBNK
|40,34
|3.134.581.364
|% 2,75
|
|SASA
|39,22
|3.043.275.866
|% 4,20
|
|BINHO
|622,50
|2.869.649.392
|% 9,98
|
|TSPOR
|1,64
|307.457.148
|% 4,46
|
|YKBNK
|22,94
|3.501.250.640
|% 2,96
|
|EKGYO
|10,08
|1.243.858.189
|% 1,51
|
|AKFGY
|2,19
|263.326.458
|% 1,39
|
|ISCTR
|25,96
|2.722.206.122
|% 1,56
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5479
|30,5538
|% 0,21
|
|Euro
|32,8818
|32,8916
|% -0,18
|
|Sterlin
|38,2891
|38,4812
|% -0,33
|
|Frank
|35,0032
|35,2141
|% -0,13
|
|Riyal
|8,1212
|8,1620
|% 0,16
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,41
|22,45
|% 0,66
|
|Platin
|900,50
|901,65
|% 0,66
|
|Paladyum
|930,45
|934,99
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,12
|77,12
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,50
|2.023,85
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:35
daha fazla
-
15:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 98, 01 artarak (% 1.06 ) 9, 359
-
15:51XU100
Endeks 8, 756 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 04 üstünde . İşlem hacmi 74, 005.00 milyon TL de
-
15:51YAPRK
Yüzde 6.86 oranında artışla 311.50 lira fiyatla işlem gören hissede 495, 907 adet işlem
-
15:50CATES
Yüzde 5.83 oranında artışla 88.90 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 779, 557 adet işlem
-
15:49EGEEN
Yüzde 4.65 oranında artışla 13, 340.00 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 514 adet işlem