***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.02.2024 15:16
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon genel olarak borçlanma araçlarına ve faize dayalı türev araçlara yatırım yapmakla birlikte geniş bir varlık yelpazaesi içerisinde yatırımlarını yönlendirecektir. bu hedefe erişebilmek için yöneticinin izleyeceği yöntem, piyasa öngörüsü doğrultusunda geliştirilecek olan yönlü(market directional) ve/veya mutlak getirili (non-directional, arbitrage) stratejileridir. Belirli dönemlerde Fon'un performansı, piyasanın genel performasından ayrışabilir. 1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250373
BIST
'
18:059.196
En Düşük
|Değişim
|: -0,58%
|| -53,95
|Açılış
|: 9.322
|
|Önceki Kapanış
|: 9.250
|
9.173
En Yüksek
9.404
18:0530,8760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0370
|Açılış
|: 31,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 30,9500
|
30,8869
En Düşük
30,7660
18:0533,2797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0421
|Açılış
|: 33,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2800
|
33,4014
En Düşük
33,1863
18:052.000,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 5,19
|Açılış
|: 2.000,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.995,21
|
2.007,99
En Düşük
1.991,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KERVN
|1,54
|9.399.866
|% 10,00
|
|KAPLM
|141,90
|67.827.193
|% 10,00
|
|EUKYO
|22,44
|15.683.373
|% 10,00
|
|KSTUR
|2.832,50
|10.364.170
|% 10,00
|
|TDGYO
|14,52
|246.386.274
|% 10,00
|
|UMPAS
|11,89
|8.378.649
|% -9,99
|
|SEGYO
|6,25
|257.382.808
|% -9,94
|
|BFREN
|12.990,00
|1.755.770.070
|% -9,92
|
|KARYE
|59,50
|231.128.161
|% -9,92
|
|VERUS
|279,25
|170.397.876
|% -9,63
|
|THYAO
|278,50
|12.089.486.971
|% -1,42
|
|TUPRS
|173,00
|8.706.501.528
|% 3,59
|
|EREGL
|48,32
|8.445.097.987
|% -1,63
|
|ISCTR
|27,38
|7.507.182.951
|% -1,65
|
|YKBNK
|23,80
|5.943.156.397
|% -0,25
|
|ZOREN
|6,08
|4.382.994.495
|% 4,65
|
|ISCTR
|27,38
|7.507.182.951
|% -1,65
|
|YKBNK
|23,80
|5.943.156.397
|% -0,25
|
|PETKM
|24,18
|5.605.882.061
|% -1,31
|
|AKFGY
|2,40
|552.481.589
|% -5,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,8675
|30,8759
|% 0,12
|
|Euro
|33,2678
|33,2791
|% 0,12
|
|Sterlin
|38,7431
|38,9373
|% 0,00
|
|Frank
|34,8669
|35,0770
|% 0,02
|
|Riyal
|8,2105
|8,2516
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,97
|23,00
|% 0,66
|
|Platin
|901,55
|903,27
|% 0,66
|
|Paladyum
|945,19
|948,15
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,55
|83,55
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.015,98
|2.016,28
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59CONSE
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 6.68 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 841, 053 adet işlem
-
17:58ALMAD
Yüzde -4.00 oranında düşüşle 8.39 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 640, 393 adet işlem
-
17:57FZLGY
Yüzde -4.11 oranında düşüşle 14.47 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 912, 857 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 9, 190 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 65 altında . İşlem hacmi 141, 433.00 milyon TL de
-
17:56KERVT
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 12.30 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 447, 983 adet işlem