***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.02.2024 15:17
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un yatırım stratejisi: Fon?un teması robotik ve yarı iletken teknolojileri odaklı olup bu teknolojilerin uygulama alanlarında (robotik, makine öğrenmesi, büyük veri) faaliyet gösteren şirketlerin yurt içi ve yurt dışında ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmaktır. Bu amaç doğrultusunda, Fon toplam değerinin asgari %80?i devamlı olarak yukarıda belirtilen alanlarda faaliyet gösteren, ilgili teknolojileri iş süreçlerinde kullanan veya bu tip şirketlere hizmet/servis sağlayan kurumlara yatırım yapan yerli/yabancı yatırım fonu katılma paylarına ve yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılacaktır. 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250374
BIST
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18:059.196
En Düşük
|Değişim
|: -0,58%
|| -53,95
|Açılış
|: 9.322
|
|Önceki Kapanış
|: 9.250
|
9.173
En Yüksek
9.404
18:0530,8760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0370
|Açılış
|: 31,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 30,9500
|
30,8869
En Düşük
30,7660
18:0533,2797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0421
|Açılış
|: 33,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2800
|
33,4014
En Düşük
33,1863
18:052.000,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 5,19
|Açılış
|: 2.000,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.995,21
|
2.007,99
En Düşük
1.991,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KERVN
|1,54
|9.399.866
|% 10,00
|
|KAPLM
|141,90
|67.827.193
|% 10,00
|
|EUKYO
|22,44
|15.683.373
|% 10,00
|
|KSTUR
|2.832,50
|10.364.170
|% 10,00
|
|TDGYO
|14,52
|246.386.274
|% 10,00
|
|UMPAS
|11,89
|8.378.649
|% -9,99
|
|SEGYO
|6,25
|257.382.808
|% -9,94
|
|BFREN
|12.990,00
|1.755.770.070
|% -9,92
|
|KARYE
|59,50
|231.128.161
|% -9,92
|
|VERUS
|279,25
|170.397.876
|% -9,63
|
|THYAO
|278,50
|12.089.486.971
|% -1,42
|
|TUPRS
|173,00
|8.706.501.528
|% 3,59
|
|EREGL
|48,32
|8.445.097.987
|% -1,63
|
|ISCTR
|27,38
|7.507.182.951
|% -1,65
|
|YKBNK
|23,80
|5.943.156.397
|% -0,25
|
|ZOREN
|6,08
|4.382.994.495
|% 4,65
|
|ISCTR
|27,38
|7.507.182.951
|% -1,65
|
|YKBNK
|23,80
|5.943.156.397
|% -0,25
|
|PETKM
|24,18
|5.605.882.061
|% -1,31
|
|AKFGY
|2,40
|552.481.589
|% -5,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,8675
|30,8760
|% 0,12
|
|Euro
|33,2716
|33,2797
|% 0,13
|
|Sterlin
|38,7431
|38,9373
|% 0,00
|
|Frank
|34,8669
|35,0770
|% 0,02
|
|Riyal
|8,2105
|8,2516
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,97
|23,00
|% 0,66
|
|Platin
|901,55
|903,27
|% 0,66
|
|Paladyum
|945,19
|948,15
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,55
|83,55
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.015,98
|2.016,28
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59CONSE
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 6.68 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 841, 053 adet işlem
-
17:58ALMAD
Yüzde -4.00 oranında düşüşle 8.39 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 640, 393 adet işlem
-
17:57FZLGY
Yüzde -4.11 oranında düşüşle 14.47 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 912, 857 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 9, 190 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 65 altında . İşlem hacmi 141, 433.00 milyon TL de
-
17:56KERVT
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 12.30 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 447, 983 adet işlem