***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.02.2024 17:29
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, esas olarak, kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile ortaklık paylarına yatırım yapmakla birlikte, TL bazında yüksek getiri sağlamak amacıyla piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı hedefleyen bir yönetim stratejisi izlemektedir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz. Fon uygulayacağı stratejilerde, yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunma amacıyla, kaldıraç yaratan işlemlerden faydalanabilir. Fon bu işlemlerin yanında getirisini arttırma amacıyla yabancı borçlanma araçları ile yerli ve/veya yabancı şirketlerin ortaklık paylarına ve bunların dahil olduğu endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına yatırım yapabilir. 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251962
BIST
'
17:289.355
En Düşük
|Değişim
|: -0,20%
|| -18,77
|Açılış
|: 9.411
|
|Önceki Kapanış
|: 9.374
|
9.319
En Yüksek
9.450
17:2831,1276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0885
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3383
En Düşük
31,0180
17:2833,8246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,2020
|Açılış
|: 33,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6500
|
33,9189
En Düşük
33,6235
17:282.030,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,80
|Açılış
|: 2.030,77
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,57
|
2.048,61
En Düşük
2.028,08
BIST En Aktif Hisseler17:28
|LMKDC
|21,56
|10.632.745
|% 10,00
|
|KLSER
|82,50
|678.910.673
|% 10,00
|
|ALCTL
|149,60
|227.677.043
|% 10,00
|
|KTLEV
|119,90
|373.103.440
|% 10,00
|
|NETAS
|86,35
|157.650.202
|% 10,00
|
|PSGYO
|7,65
|1.204.783.527
|% -10,00
|
|AYCES
|1.000,00
|889.043.324
|% -9,99
|
|BRMEN
|5,02
|1.167.651
|% -7,04
|
|ARASE
|71,60
|838.631.255
|% -6,53
|
|OZGYO
|6,69
|220.939.096
|% -6,43
|
|THYAO
|286,00
|12.069.904.105
|% -0,17
|
|MIATK
|77,10
|6.095.548.842
|% 9,99
|
|BORSK
|52,70
|5.453.647.732
|% 2,13
|
|ISCTR
|28,38
|5.261.194.728
|% -1,25
|
|EREGL
|46,00
|5.132.478.307
|% -1,08
|
|EKGYO
|11,37
|2.287.987.196
|% -2,24
|
|ZOREN
|5,76
|1.082.503.787
|% -2,70
|
|ISCTR
|28,38
|5.261.194.728
|% -1,25
|
|PSGYO
|7,65
|1.204.783.527
|% -10,00
|
|AKFGY
|2,44
|327.242.240
|% -2,40
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1246
|31,1276
|% 0,29
|
|Euro
|33,7870
|33,8246
|% 0,60
|
|Sterlin
|39,3727
|39,5702
|% 0,42
|
|Frank
|35,2310
|35,4433
|% 0,42
|
|Riyal
|8,2739
|8,3154
|% 0,27
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,53
|22,57
|% 0,66
|
|Platin
|881,32
|881,81
|% 0,66
|
|Paladyum
|958,55
|962,24
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,67
|80,67
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,83
|2.027,08
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:28
daha fazla
-
17:42ETILR
Yüzde -4.99 oranında düşüşle 18.09 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 668, 841 adet işlem
-
17:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -55, 81 kaybederek (% -0.68 ) 8, 165
-
17:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GEREL, ERCB, KCAER, MANAS, YAYLA, LMKDC, ALCTL, EUYO, MIATK, DGATE
-
17:41
HTTBT, MEPET, PLTUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:41
DMSAS, ORMA, OZGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında