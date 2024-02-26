***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.02.2024 17:30
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak şirketlerin ortaklık paylarına ve bu ortaklık paylarını takip eden endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılacaktır. Fon temel analize dayalı olarak, ön plana çıkan ortaklık paylarını konsantre bir biçimde taşıyarak karşılaştırma ölçütü üzerinde getiri elde etmeyi hedeflemektedir. Portföy Yöneticileri makro analizler yaparak global ve yerel ekonomik gelişmeler doğrultusunda piyasa görüşü oluştururlar. Bu analizlerin yanı sıra sektörel yönelimler, halka açık şirketler özelindeki gelişmeler ve beklentiler de yatırım stratejisi oluşturulurken dikkate alınan unsurlar arasındadır. Bu öngörüler doğrultusunda kısa, orta ve uzun vadeli, yönlü (market directional) veya yönsüz (market neutral) yatırım stratejileri uygulanır. Yatırım stratejileri uygulanırken ağırlıklı olarak ortaklık payları ve türev piyasası enstrümanları kullanılır. Belirli dönemlerde Fon'un performansı, piyasanın genel performansından ayrışabilir 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251963
BIST
'
17:279.353
En Düşük
|Değişim
|: -0,22%
|| -20,76
|Açılış
|: 9.411
|
|Önceki Kapanış
|: 9.374
|
9.319
En Yüksek
9.450
17:2731,1290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0899
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3383
En Düşük
31,0180
17:2733,8161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1935
|Açılış
|: 33,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6500
|
33,9189
En Düşük
33,6235
17:272.030,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,80
|Açılış
|: 2.030,77
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,57
|
2.048,61
En Düşük
2.028,08
BIST En Aktif Hisseler17:27
|LMKDC
|21,56
|10.632.745
|% 10,00
|
|KLSER
|82,50
|678.910.673
|% 10,00
|
|ALCTL
|149,60
|227.677.043
|% 10,00
|
|KTLEV
|119,90
|373.103.440
|% 10,00
|
|NETAS
|86,35
|157.650.202
|% 10,00
|
|PSGYO
|7,65
|1.204.783.527
|% -10,00
|
|AYCES
|1.000,00
|889.043.324
|% -9,99
|
|BRMEN
|5,02
|1.167.651
|% -7,04
|
|ARASE
|71,60
|838.631.255
|% -6,53
|
|OZGYO
|6,69
|220.939.096
|% -6,43
|
|THYAO
|286,00
|12.069.904.105
|% -0,17
|
|MIATK
|77,10
|6.095.548.842
|% 9,99
|
|BORSK
|52,70
|5.453.647.732
|% 2,13
|
|ISCTR
|28,38
|5.261.194.728
|% -1,25
|
|EREGL
|46,00
|5.132.478.307
|% -1,08
|
|EKGYO
|11,37
|2.287.987.196
|% -2,24
|
|ZOREN
|5,76
|1.082.503.787
|% -2,70
|
|ISCTR
|28,38
|5.261.194.728
|% -1,25
|
|PSGYO
|7,65
|1.204.783.527
|% -10,00
|
|AKFGY
|2,44
|327.242.240
|% -2,40
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1243
|31,1290
|% 0,29
|
|Euro
|33,7988
|33,8161
|% 0,58
|
|Sterlin
|39,3727
|39,5702
|% 0,42
|
|Frank
|35,2310
|35,4433
|% 0,42
|
|Riyal
|8,2739
|8,3154
|% 0,27
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,53
|22,56
|% 0,66
|
|Platin
|881,48
|883,32
|% 0,66
|
|Paladyum
|960,74
|963,25
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,67
|80,67
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,94
|2.027,27
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:27
daha fazla
-
17:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -55, 81 kaybederek (% -0.68 ) 8, 165
-
17:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GEREL, ERCB, KCAER, MANAS, YAYLA, LMKDC, ALCTL, EUYO, MIATK, DGATE
-
17:41
HTTBT, MEPET, PLTUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:41
DMSAS, ORMA, OZGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:41KRPLS
Yüzde -3.66 oranında düşüşle 9.22 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 310, 376 adet işlem