***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.02.2024 17:32
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, Tebliğ'in ilgili hükümleri çerçevesinde katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılacak serbest özel fon statüsündedir. Fon genel olarak borçlanma araçlarına ve faize dayalı türev araçlara yatırım yapmakla birlikte geniş bir varlık yelpazesi içerisinde yatırımlarını yönlendirecektir. Bu hedefe erişebilmek icin yöneticinin izleyeceği temel yöntem, piyasa öngörüsü doğrultusunda geliştirilecek olan yönlü (market directional) ve/veya mutlak getirili (non-directional, arbitrage) stratejilerdir. Belirli dönemlerde Fon'un performansı, piyasanın genel performansından ayrışabilir. Fon'un belirli bir karşılaştırma ölçütü (kıstası) bulunmamaktadır. Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve mevzuata uygun olarak yönetilir. 2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251968
BIST
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17:279.353
En Düşük
|Değişim
|: -0,22%
|| -20,76
|Açılış
|: 9.411
|
|Önceki Kapanış
|: 9.374
|
9.319
En Yüksek
9.450
17:2731,1290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0899
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3383
En Düşük
31,0180
17:2733,8161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1935
|Açılış
|: 33,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6500
|
33,9189
En Düşük
33,6235
17:272.030,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,80
|Açılış
|: 2.030,77
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,57
|
2.048,61
En Düşük
2.028,08
BIST En Aktif Hisseler17:27
|LMKDC
|21,56
|10.632.745
|% 10,00
|
|KLSER
|82,50
|678.910.673
|% 10,00
|
|ALCTL
|149,60
|227.677.043
|% 10,00
|
|KTLEV
|119,90
|373.103.440
|% 10,00
|
|NETAS
|86,35
|157.650.202
|% 10,00
|
|PSGYO
|7,65
|1.204.783.527
|% -10,00
|
|AYCES
|1.000,00
|889.043.324
|% -9,99
|
|BRMEN
|5,02
|1.167.651
|% -7,04
|
|ARASE
|71,60
|838.631.255
|% -6,53
|
|OZGYO
|6,69
|220.939.096
|% -6,43
|
|THYAO
|286,00
|12.069.904.105
|% -0,17
|
|MIATK
|77,10
|6.095.548.842
|% 9,99
|
|BORSK
|52,70
|5.453.647.732
|% 2,13
|
|ISCTR
|28,38
|5.261.194.728
|% -1,25
|
|EREGL
|46,00
|5.132.478.307
|% -1,08
|
|EKGYO
|11,37
|2.287.987.196
|% -2,24
|
|ZOREN
|5,76
|1.082.503.787
|% -2,70
|
|ISCTR
|28,38
|5.261.194.728
|% -1,25
|
|PSGYO
|7,65
|1.204.783.527
|% -10,00
|
|AKFGY
|2,44
|327.242.240
|% -2,40
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1243
|31,1290
|% 0,29
|
|Euro
|33,7988
|33,8161
|% 0,58
|
|Sterlin
|39,3727
|39,5702
|% 0,42
|
|Frank
|35,2310
|35,4433
|% 0,42
|
|Riyal
|8,2739
|8,3154
|% 0,27
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,53
|22,56
|% 0,66
|
|Platin
|881,48
|883,32
|% 0,66
|
|Paladyum
|960,74
|963,25
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,67
|80,67
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,94
|2.027,27
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:27
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-
17:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -55, 81 kaybederek (% -0.68 ) 8, 165
-
17:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GEREL, ERCB, KCAER, MANAS, YAYLA, LMKDC, ALCTL, EUYO, MIATK, DGATE
-
17:41
HTTBT, MEPET, PLTUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:41
DMSAS, ORMA, OZGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:41KRPLS
Yüzde -3.66 oranında düşüşle 9.22 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 310, 376 adet işlem