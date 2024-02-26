***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.02.2024 17:33
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon portföyünün tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür. Portföyün ağırlıklı ortalama vadesi sermaye piyasası araçlarının ayrı ayrı ortalama vadeleri dikkate alınarak bulunur. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. 1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251974
BIST
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17:289.355
En Düşük
|Değişim
|: -0,20%
|| -18,77
|Açılış
|: 9.411
|
|Önceki Kapanış
|: 9.374
|
9.319
En Yüksek
9.450
17:2831,1276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0885
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3383
En Düşük
31,0180
17:2833,8246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,2020
|Açılış
|: 33,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6500
|
33,9189
En Düşük
33,6235
17:282.030,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,80
|Açılış
|: 2.030,77
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,57
|
2.048,61
En Düşük
2.028,08
BIST En Aktif Hisseler17:28
|LMKDC
|21,56
|10.632.745
|% 10,00
|
|KLSER
|82,50
|678.910.673
|% 10,00
|
|ALCTL
|149,60
|227.677.043
|% 10,00
|
|KTLEV
|119,90
|373.103.440
|% 10,00
|
|NETAS
|86,35
|157.650.202
|% 10,00
|
|PSGYO
|7,65
|1.204.783.527
|% -10,00
|
|AYCES
|1.000,00
|889.043.324
|% -9,99
|
|BRMEN
|5,02
|1.167.651
|% -7,04
|
|ARASE
|71,60
|838.631.255
|% -6,53
|
|OZGYO
|6,69
|220.939.096
|% -6,43
|
|THYAO
|286,00
|12.069.904.105
|% -0,17
|
|MIATK
|77,10
|6.095.548.842
|% 9,99
|
|BORSK
|52,70
|5.453.647.732
|% 2,13
|
|ISCTR
|28,38
|5.261.194.728
|% -1,25
|
|EREGL
|46,00
|5.132.478.307
|% -1,08
|
|EKGYO
|11,37
|2.287.987.196
|% -2,24
|
|ZOREN
|5,76
|1.082.503.787
|% -2,70
|
|ISCTR
|28,38
|5.261.194.728
|% -1,25
|
|PSGYO
|7,65
|1.204.783.527
|% -10,00
|
|AKFGY
|2,44
|327.242.240
|% -2,40
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1246
|31,1276
|% 0,29
|
|Euro
|33,7870
|33,8246
|% 0,60
|
|Sterlin
|39,3727
|39,5702
|% 0,42
|
|Frank
|35,2310
|35,4433
|% 0,42
|
|Riyal
|8,2739
|8,3154
|% 0,27
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,53
|22,57
|% 0,66
|
|Platin
|881,32
|881,81
|% 0,66
|
|Paladyum
|958,55
|962,24
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,67
|80,67
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,83
|2.027,08
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:28
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