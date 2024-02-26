***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.02.2024 17:40
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon portföyünün tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür. Portföyün ağırlıklı ortalama vadesi sermaye piyasası araçlarının ayrı ayrı ortalama vadeleri dikkate alınarak bulunur.Fon toplam değerinin en fazla %20 si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon portföyüne dahil edilebilir.Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. 1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251983
BIST
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18:059.334
En Düşük
|Değişim
|: -0,43%
|| -40,07
|Açılış
|: 9.411
|
|Önceki Kapanış
|: 9.374
|
9.319
En Yüksek
9.450
18:0531,1239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0848
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3383
En Düşük
31,0180
18:0533,8173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1947
|Açılış
|: 33,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6500
|
33,9189
En Düşük
33,6235
18:052.029,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -3,46
|Açılış
|: 2.029,10
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,57
|
2.048,61
En Düşük
2.026,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLSER
|82,50
|685.202.371
|% 10,00
|
|LMKDC
|21,56
|10.965.826
|% 10,00
|
|UMPAS
|11,66
|3.353.797
|% 10,00
|
|ALCTL
|149,60
|228.386.147
|% 10,00
|
|CMENT
|459,25
|10.035.072
|% 10,00
|
|PSGYO
|7,65
|1.211.150.301
|% -10,00
|
|AYCES
|1.000,00
|894.867.324
|% -9,99
|
|ISKUR
|6.800.000,00
|6.800.000
|% -9,93
|
|ARASE
|70,15
|909.953.255
|% -8,42
|
|OZGYO
|6,60
|235.504.592
|% -7,69
|
|THYAO
|285,50
|13.367.244.802
|% -0,35
|
|ISCTR
|28,66
|6.357.284.628
|% -0,28
|
|MIATK
|77,10
|6.124.252.940
|% 9,99
|
|BORSK
|50,00
|6.055.471.258
|% -3,10
|
|EREGL
|45,58
|6.005.357.520
|% -1,98
|
|EKGYO
|11,63
|2.903.620.975
|% 0,00
|
|ISCTR
|28,66
|6.357.284.628
|% -0,28
|
|ZOREN
|5,68
|1.282.645.914
|% -4,05
|
|PSGYO
|7,65
|1.211.150.301
|% -10,00
|
|AKFGY
|2,44
|364.583.765
|% -2,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1158
|31,1221
|% 0,27
|
|Euro
|33,7849
|33,8279
|% 0,61
|
|Sterlin
|39,3442
|39,5415
|% 0,35
|
|Frank
|35,2170
|35,4291
|% 0,38
|
|Riyal
|8,2729
|8,3143
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,49
|22,53
|% 0,66
|
|Platin
|879,34
|880,83
|% 0,66
|
|Paladyum
|957,87
|961,86
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,39
|81,39
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.027,08
|2.027,36
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GEDZA
Yüzde -6.19 oranında düşüşle 31.20 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 059, 737 adet işlem
-
17:58BNTAS
Yüzde -6.53 oranında düşüşle 13.45 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 727, 114 adet işlem
-
17:57KRPLS
Yüzde -3.55 oranında düşüşle 9.23 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 432, 900 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -33, 82 kaybederek (% -0.41 ) 8, 187
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PKENT, MOBTL, YAYLA, INTEM, IDEAS, PATEK, KTLEV, CUSAN, MIATK, LRSHO